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Головна Новини дня Зеленський провів "продуктивну" розмову з Трампом — про що йшлося

Зеленський провів "продуктивну" розмову з Трампом — про що йшлося

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 17:35
Зеленський обговорив з Трампом припинення війни та санкції проти Росії
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у вівторок, 5 серпня, провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Головна тема — це припинення війни.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Розмова Зеленського з Трампом 5 серпня

Український лідер заявив, що країна вдячна Трампу за всі зусилля заради чесного та тривалого миру. За його словами, дійсно необхідно якнайшвидше припинити вбивства. Зеленський зауважив, що Україна повністю це підтримує, а Росія — затягує війну.

Сторони під час телефонної розмови скоординували позиції України та США. Зеленський та Трамп обмінялися оцінками ситуації — окупанти збільшили жорстокість своїх ударів. За словами українського лідера, глава Білого дому повністю поінформований про російські атаки.

Крім того, вони обговорили санкції проти Росії. Зеленський наголосив, що економіка ворога продовжує падати, тому в Москві так зважають на цю перспективу та рішучість Трампа. За його словами, це може багато що змінити.

"Обговорили спільні європейські рішення, які можуть допомогти нашому захисту. Зараз маємо вже рішення Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії – більше ніж мільярд доларів на американську зброю, яку Україна отримає. Дякую! Ця взаємодія з країнами НАТО продовжиться", — розповів Зеленський.

Президенти також говорили про оборонну двосторонню взаємодію з Америкою. Зеленський повідомив, що проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений Україною.

"Ми готові її детально обговорити та укласти. Одна з найсильніших угод може бути. Дякую кожному американському серцю, яке підтримує наш захист життів. Дякую, Президенте Трамп!" — додав він.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 5 серпня український лідер провів наради з військовим командуванням, урядовцями та засідання Ставки.

Раніше Трамп оголосив десятиденний ультиматум Росії для завершення війни, який завершується 8 серпня. Тоді він оголосить нові жорсткі санкції.

Володимир Зеленський санкції проти Росії США війна Дональд Трамп Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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