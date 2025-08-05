Зеленський провів Ставку та наради з військовими — які ключові теми

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 5 серпня, провів окремі наради з військовим командуванням, з урядовцями, а також засідання Ставки. За його словами, темою було те, про що напередодні говорили комбати та комбриги.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Засідання Ставки

"Перше — дійсно, вже стала більш ефективною підготовка у навчальних центрах, але є ще речі, які треба впровадити. Це стосується як бойової підготовки, так і психологічної, мотиваційної. Має бути більше саме реального бойового досвіду цієї війни при підготовці воїнів", — розповів Зеленський.

Крім того, глава держави доручив відчутно збільшити пряму фінансування бригадам на закупівлю дронів. Він зауважив, що гроші на це є.

Ще однією темою була можливість купувати пікапи. За його словами, про це кажуть у більшості бригад. Зеленський зазначив, що повинне бути спрощення процедур та пряме фінансування для підрозділів.

"Має бути реальна можливість у наших воїнів купувати саме ті машини, які їм потрібні, саме так, як це буде найбільш швидко", — пише український лідер.

Четверта тема — контракти 18-24, програма якої повинна бути розширена. На Ставці обговорили деякі варіанти, включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений контракт. Міноборони, Генштаб ЗСУ та команда ОП повинні представити суспільству подробиці.

Останньою темою було питання затягування виконання рішень про нагородження.

"На жаль, багато випадків, коли наші воїни із різних складових Сил оборони місяцями очікують на вручення державних нагород, і це виключно через громіздкі бюрократичні процедури. Доручив максимально скоротити документообіг, кількість різноманітних підписів і погоджень. Треба цифровізувати й цю сферу також", — зауважив Зеленський.

За його словами, час на представлення шляхів реалізації рішень нарад та Ставки — до понеділка. На початку нового тижня Зеленський очікує від секретаря РНБО, Міноборони, головнокомандувача ЗСУ, Генштабу та ОП доповіді про виконання.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 4 серпня український лідер здійснив робочу поїздку в Харківську область, де відвідав медичний заклад, в якому проходять лікування поранені захисники.

Крім того, на Харківщині Зеленський відзначив нагородами воїнів та поспілкувався з їхніми командирами.