Зеленський відвідав Харківщину та зустрівся з воїнами і медиками

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Харківщину. Там він відвідав один із медичних закладів, у якому проходять лікування та реабілітацію поранені українські військові.

Про це український лідер повідомив у Telegram у понеділок, 4 серпня.

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Візит Зеленського на Харківщину

Глава держави поспілкувався із захисниками, які воювали на Покровському, Вовчанському та Куп’янському напрямках, та вручив їм державні нагороди, подякувавши за мужність і відданість країні.

Особливу увагу президент приділив бойовим медикам, відзначивши їхній професіоналізм і самовідданість. Він подякував медичному персоналу за щоденну допомогу українським воїнам на шляху до одужання, наголосивши на важливості їхньої роботи у прифронтовому регіоні.

Окрім того, Зеленський побував на позиціях 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, що боронить Вовчанський напрямок.

Зеленський та воїни на Харківщині. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Разом з командирами обговорили оперативну ситуацію на фронті, динаміку боїв, питання постачання дронів, рекрутингу та прямого фінансування підрозділів.

За словами українських військових, на цьому напрямку зафіксована участь у боях найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки.

"Відзначив наших захисників державними нагородами. Для мене честь — бути тут. Дякую за те, що боретесь, воюєте, служите своїй державі, українському народові та підтримуєте одне одного", — написав він.

Зеленський та воїни на Харківщині. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Зеленський та українські бійці. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, також командир підрозділу розвідки Збройних сил України Денис Ярославський прокоментував мету атаку по пункту дислокації в Курській області.

Також речник бригади Нацгвардії "Хартія" Володимир Дегтярьов пояснив, яким чином російські війська хочуть назбирати сил у Харківській області.