Зеленский посетил Харьковскую область и встретился с воинами и медиками

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Харьковскую область. Там он посетил одно из медицинских учреждений, в котором проходят лечение и реабилитацию раненые украинские военные.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в понедельник, 4 августа.

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Визит Зеленского в Харьковскую область

Глава государства пообщался с защитниками, которые воевали на Покровском, Волчанском и Купянском направлениях, и вручил им государственные награды, поблагодарив за мужество и преданность стране.

Особое внимание президент уделил боевым медикам, отметив их профессионализм и самоотверженность. Он поблагодарил медицинский персонал за ежедневную помощь украинским воинам на пути к выздоровлению, отметив важность их работы в прифронтовом регионе.

Кроме того, Зеленский побывал на позициях 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, который защищает Волчанское направление.

Зеленский и воины на Харьковщине. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Вместе с командирами обсудили оперативную ситуацию на фронте, динамику боев, вопросы поставки дронов, рекрутинга и прямого финансирования подразделений.

По словам украинских военных, на этом направлении зафиксировано участие в боях наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки.

"Отметил наших защитников государственными наградами. Для меня честь — быть здесь. Спасибо за то, что боретесь, воюете, служите своему государству, украинскому народу и поддерживаете друг друга", — написал он.

Зеленский и воины на Харьковщине. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Зеленский и украинские бойцы и украинские бойцы. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Напомним, также Денис Ярославский прокомментировал цель атаки по пункту дислокации в Курской области.

Также представитель бригады Нацгвардии "Хартия" Владимир Дегтярев объяснил, каким образом российские войска хотят насобирать сил в Харьковской области.