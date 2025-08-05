Зеленский провел Ставку и совещания с военными — какие ключевые темы

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 5 августа, провел отдельные совещания с военным командованием, с чиновниками, а также заседание Ставки. По его словам, темой было то, о чем накануне говорили комбаты и комбриги.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Заседание Ставки

"Первое — действительно, уже стала более эффективной подготовка в учебных центрах, но есть еще вещи, которые надо внедрить. Это касается как боевой подготовки, так и психологической, мотивационной. Должно быть больше именно реального боевого опыта этой войны при подготовке воинов", — рассказал Зеленский.

Кроме того, глава государства поручил ощутимо увеличить прямое финансирование бригадам на закупку дронов. Он отметил, что деньги на это есть.

Еще одной темой была возможность покупать пикапы. По его словам, об этом говорят в большинстве бригад. Зеленский отметил, что должно быть упрощение процедур и прямое финансирование для подразделений.

"Должна быть реальная возможность у наших воинов покупать именно те машины, которые им нужны, именно так, как это будет наиболее быстро", — пишет украинский лидер.

Четвертая тема — контракты 18-24, программа которой должна быть расширена. На Ставке обсудили некоторые варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен контракт. Минобороны, Генштаб ВСУ и команда ОП должны представить обществу подробности.

Последней темой был вопрос затягивания выполнения решений о награждении.

"К сожалению, много случаев, когда наши воины из разных составляющих Сил обороны месяцами ожидают вручения государственных наград, и это исключительно из-за громоздких бюрократических процедур. Поручил максимально сократить документооборот, количество различных подписей и согласований. Надо цифровизировать и эту сферу также", — отметил Зеленский.

По его словам, время на представление путей реализации решений совещаний и Ставки — до понедельника. В начале новой недели Зеленский ожидает от секретаря СНБО, Минобороны, главнокомандующего ВСУ, Генштаба и ОП доклада о выполнении.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 4 августа украинский лидер совершил рабочую поездку в Харьковскую область, где посетил медицинское учреждение, в котором проходят лечение раненые защитники.

Кроме того, на Харьковщине Зеленский отметил наградами воинов и пообщался с их командирами.