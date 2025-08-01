Трамп дав Росії 10 днів для завершення війни — відлік часу

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 29 липня оголосив про початок десятиденного ультиматуму Росії для завершення війни проти України. Якщо цього не відбудеться, то очікується оголошення жорстких санкцій.

Новини.LIVE у своїх прямих ефірах на YouTube-каналі запустили відлік до введення Дональдом Трампом санкцій проти Росії.

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Відлік часу до жорстких санкцій проти Росії

У прямих ефірах Новини.LIVE — Ранок.LIVE, День.LIVE, Вечір.LIVE — можна побачити відлік часу до оголошення Трампом нових санкцій проти Росії, якщо Кремль не закінчить війну.

Відлік до оголошення санкцій. Фото: кадр з ефіру Новини.LIVE

Можливі сценарії після оголошення санкцій

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у коментарі New York Post заявив, що нові санкції проти Росії здатні знищити наративи та деякі проросійські сили, які намагаються переконати, що нічого не станеться. За його словами, не потрібно вірити пропаганді РФ, оскільки вони брешуть, бо бояться.

"Ці санкції створять дуже важку ситуацію для російської економіки. Це працюватиме разом із величезними втратами РФ на передовій, і люди почнуть голосніше питати Путіна: "Для чого ти це все почав? І чому не хочеш завершити війну?" — зауважив Єрмак.

А український лідер Володимир Зеленський заявив, що заява Трампа пролунала вчасно, коли багато чого може змінитися завдяки силі справжнього миру.

За його словами, Україна залишається відданою миру та працюватиме разом зі Штатами, аби зробити країни сильнішими та безпечнішими.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Водночас політтехнолог Тарас Загородній у коментарі "РБК-Україна" заявив, що вже є деякі результати зміни позиції США стосовно РФ.

"У Росії дефіцит бюджету у вісім разів буде більше на кінець року, ніж вони планували. Україна бʼє по залізницях вже достатньо активно, по хімічній промисловості і так далі", — каже він.

Загородній зауважив, що в Україну прямує постачання зброї, а Індію попереджають через російські нафту.

"Нас не повинно це цікавити, ми повинні виключно концентруватися на своїх цілях, які ми повинні пробивати", — наголосив політтехнолог.

Хронологія подій

Нагадаємо, 28 липня Трамп оголосив про можливість оголошення вторинних санкцій проти Росії. Він назвав війну проти України "дуже кривавою", тому немає сенсу чекати 50 днів. Лідер США зауважив, що Путін витрачає кошти на вбивства замість розвитку економіки своєї країни.

А 29 липня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ продовжить війну, попри ультиматум Трампа.

Того ж дня лідер Штатів повідомив про початок ультиматуму, після завершення якого буде запроваджено нові санкції.

Пєсков знову заявив, що у Росії нібито є "імунітет" до санкцій. За його словами, економіка РФ функціонує в умовах величезної кількості обмежень.

Водночас заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв відповів більш різко, пригрозивши Трампу війною. Лідер США наголосив, що колишній президент РФ "заходить на дуже небезпечну територію". Внаслідок цього Медведєв вирішив класично погрожувати ядерною зброєю.

Трамп хоче укласти угоду про завершення війни в Україні до 8 серпня. Крім того, Штати готові вжити заходів для миру.

Він заявив, що накладе санкції на Росію після закінчення десятиденного терміну. Крім того, до РФ вирушить спецпредставник Стів Віткофф.

А 1 серпня російський диктатор Путін зробив нові заяви про війну в Україні. Він назвав свої умови для завершення бойових дій. Зокрема, йдеться про виведення ЗСУ з чотирьох областей, нейтральний, позаблоковий та без'ядерний статус України.

Зеленський відреагував на заяви Путіна. Він вкотре запропонував йому зустріч на рівні лідерів для закінчення війни.

Коли закінчується відлік

Десятиденний ультиматум Трампа щодо Росії завершиться 8 серпня. Слідкувати за відліком часу можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.