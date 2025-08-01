Трамп заявив, що Віткофф після Ізраїлю приїде в Росію

Трамп заявив, що Віткофф знову відвідає Росію
Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпредставник Стів Віткофф знову вирушить до Росії. Він прибуде туди після Ізраїлю.
Його заяву транслювало Clash Report.
Що сказав Трамп про візит Віткоффа
У Трампа запитали, чи їде Віткофф до Ізраїлю, на що той сказав таке:
"Так, він їде до Ізраїлю, а потім до Росії", — відповів президент США.
Зазначимо, що під час цього ж спілкування з журналістами Трамп заявив, що якщо за 8 днів не буде угоди про припинення війни в Україні, тодівін введе проти Росії санкції. Крім того, він сказав, що дії Росії огидні (маючи на увазі обстріли України).
У четвер держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що американські чиновники на початку тижня провели переговори з представниками Росії. Однак, за його словами, прогресу не видно.
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