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Головна Новини дня Трамп заявив, що Віткофф знову відвідає Росію

Трамп заявив, що Віткофф знову відвідає Росію

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 00:19
Трамп заявив, що Віткофф після Ізраїлю приїде в Росію
Спецпосланець президента США Стів Віткофф. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпредставник Стів Віткофф знову вирушить до Росії. Він прибуде туди після Ізраїлю.

Його заяву транслювало Clash Report.

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У Трампа запитали, чи їде Віткофф до Ізраїлю, на що той сказав таке:

"Так, він їде до Ізраїлю, а потім до Росії", — відповів президент США.

Зазначимо, що під час цього ж спілкування з журналістами Трамп заявив, що якщо за 8 днів не буде угоди про припинення війни в Україні, тодівін введе проти Росії санкції. Крім того, він сказав, що дії Росії огидні (маючи на увазі обстріли України).

У четвер держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що американські чиновники на початку тижня провели переговори з представниками Росії. Однак, за його словами, прогресу не видно.

США Ізраїль Дональд Трамп війна в Україні Росія Стів Віткофф
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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