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Главная Новости дня Трамп заявил, что Уиткофф вновь посетит Россию

Трамп заявил, что Уиткофф вновь посетит Россию

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 00:19
Трамп заявил, что Уиткофф после Израиля приедет в Россию
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпредставитель Стив Уиткофф вновь отправится в Россию. Он прибудет туда после Израиля.

Его заявление транслировало Clash Report.

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У Трампа спросили, едет ли Уиткофф в Израиль, на что тот сказал следующее:

"Да, он едет в Израиль, а потом в Россию", — ответил президент США.

Отметим, что в ходе этого же общения с журналистами Трамп заявил, что если за 8 дней не будет сделки о прекращении войны в Украине, тогда он введет против России санкции. Кроме того, он сказал, что действия России отвратительны (имея ввиду обстрелы Украины).

В четверг госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американские чиновники в начале недели провели переговоры с представителями России. Однако, по его словам, прогресса не видно.

США Израиль Дональд Трамп война в Украине Россия Стив Виткофф
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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