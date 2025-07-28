Дональд Трамп назвав новий термін закінчення війни для Росії

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив про нові терміни для Росії щодо досягнення перемир'я. Американський лідер не бачить жодного прогресу з боку РФ у прагненні закінчити війну.

Про це президент США заявив 28 липня під час спільної пресконфренції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Реклама

Читайте також:

Трамп скоротив термін ультиматуму для Путіна

Президент Америки висловив свою "розчарованість" російським диктатором Володимиром Путіним та заявив, що не бачить жодних кроків з його боку для завершення війни.

Саме тому Трамп прийняв рішення скоротити термін "50-денного ультиматуму" до 10 днів.

"Я збираюся встановити новий термін приблизно на 10 або 12 днів, починаючи відсьогодні. Немає сенсу чекати 50 днів. Я хотів би бути щедрим, але прогресу просто не видно", — заявив лідер США.

Нагадаємо, у середині липня американський президент давав російському диктатору термін у 50 днів для укладання мирної угоди між Україною та РФ. У разі невиконання умов США пообіцяла запровадити "руйнівні" санкції для Росії.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп втрачає терпіння через бездіяльність Путіна у ведені мирних переговорів з Україною.

А також Україна та США обговорили оборонну співпрацю та спільне виробництво дронів.