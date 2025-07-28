Дональд Трамп назвал новый срок окончания войны для России

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о новых сроках для России по достижению перемирия. Американский лидер не видит никакого прогресса со стороны РФ в стремлении закончить войну.

Об этом президент США заявил 28 июля во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

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Президент Америки выразил свою "разочарованность" российским диктатором Владимиром Путиным и заявил, что не видит никаких шагов с его стороны для завершения войны.

Именно поэтому Трамп принял решение сократить срок "50-дневного ультиматума" до 10 дней.

"Я собираюсь установить новый срок примерно на 10, 10 или 12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать 50 дней. Я хотел бы быть щедрым, но прогресса просто не видно", — заявил лидер США.

Напомним, в середине июля американский президент давал российскому диктатору срок в 50 дней для заключения мирного соглашения между Украиной и РФ. В случае не выполнения условий США пообещала ввести "разрушительные" санкции для России.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп теряет терпение из-за бездействия Путина в ведении мирных переговоров с Украиной.

А также Украина и США обсудили оборонное сотрудничество и совместное производство дронов.