Україна та США обговорили спільне виробництво безпілотників і посилення співпраці

Джулі Девіс та Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Україна та Сполучені Штати Америки продовжують підтримувати діалог у сфері оборони. Зокрема, сторони обговорили спільне виробництво безпілотників.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у Telegram у понеділок, 28 липня

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Шмигаль розповів, що сьогодні була зустріч у Києві з:

тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс;

аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні бригадним генералом Бредом Ніколсоном;

командувачем SAG-U та NSATU генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.

Зустріч представників США та України. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Міністр оборони подякував Штатам, лідеру Дональду Трампу та Конгресу за підтримку. Зокрема, за анонсування передачі Patriot та далекобійної зброї. За словами Шмигаля, це важливо для захисту людей від російських обстрілів.

Сторони обмінялися думками щодо реалізації домовленостей у сфері оборонної допомоги та обговорили перспективи розширення двосторонньої співпраці, зокрема у напрямі спільного виробництва безпілотників.

Джулі Девіс. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Готуємо нові важливі проєкти. Підбили підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн". Висловив подяку за участь міністра оборони Піта Гегсета. Важливо провести наступне засідання в очному форматі вже найближчим часом", — зазначив Шмигаль.

Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

За його словами, досягнення тривалого миру через силу залишається метою. Він переконаний, що цього вдасться досягти за лідерства США.

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 липня Зеленський анонсував технологічну ставку по дронах. Він повідомив про затверджений план.

Раніше глава держави повідомив про виробництво дронів-перехоплювачів в Україні. США вже готові купувати їх.