США купуватимуть українські дрони — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні розпочалося виробництво дронів-перехоплювачів. Крім того, глава держави сказав, що Сполучені Штати Америки готові купувати українські дрони.

Про це лідер України розповів під час зустрічі з журналістами.

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Зеленський про виробництво дронів-перехоплювачів

За словами президента, в Україні вже виробляють дрони-перехоплювачі — над цим працюють кілька компаній. Також вирішується питання з експортом озброєння — наразі переговори ведуться з низкою країн-партнерів.

"Плюси. Чотири компанії — хороші, спроможності будуть у десяти компаній. Чому кажу "будуть", бо одиночні вони виробили, грошей у них немає на це. Ціна виробництва — різна. Є дорожче, є дешевше, трохи різні спроможності, відповідно. Зараз ціна цього питання загалом і терміново — 6 мільярдів доларів", — пояснив глава держави.

Зеленський про домовленість зі США про купівлю українських дронів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що домовився з Президентом США Дональдом Трампом про те, що Америка купуватиме українські дрони.

"З Америкою, з президентом Трампом, ми домовилися, що вони будуть купувати у нас дрони. Є така домовленість. Я поставив задачу Умєрову, Шмигалю та Камишіну. Вони будуть цим займатися. Дуже важливо підготувати цей договір, серйозний договір на 10-20-30 мільярдів доларів", — розповів Зеленський.

Крім того, він додав, що з боку США, зокрема у домовленостях із президентом Трампом, досягнуто згоди на закупівлю дронів у Києва.

Загалом, президент запевнив, що питання про експорт українських озброєнь поступово просувається.

"Ми це питання рухаємо. У форматі лінії виробництв за кордоном. Хочеться швидше, всюди все дуже довго. В Данії, в Норвегії, з Німеччиною ми проговорюємо це питання. Є великий позитив. З Данією ми домовилися. Тобто ми знайшли такий хід. Наприклад, Данія — лінії виробництва далекобійних дронів. Вони туди дадуть додаткові гроші. 100, 200, 300 мільйонів", — пояснив Зеленський.

Зокрема він додав, що під час війни Україні передаватимуть далекобійні дрони, які виготовлятимуться на виробництві, створеному спільно з приватним сектором у пропорції 50 на 50. Після завершення війни партнери почнуть накопичувати ці дрони для потреб власної армії.

Раніше ми інформували, що Зеленський поставив задачу підготувати договори щодо закупівлі дронів.

Нещодавно стало відомо, коли ЗСУ отримають від Німеччини перші дрони-перехоплювачі.