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Зеленський назвав кількість нових Patriot, які отримає Україна

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 12:58
Україна отримає три нові ЗРК Patriot — Зеленський назвав країни
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський поставив задачу секретарю РНБО Рустему Умєрову, міністру оборони Денису Шмигалю і раднику президента зі стратегічних питань Олександру Камишіну підготувати договори щодо закупівлі дронів. Їх для України придбають Сполучені Штати Америки.

Про це пише РБК-Україна у п'ятницю, 25 липня.

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Закупівля дронів для України

За словами президента, разом з головою Білого дому Дональдом Трампом вони домовилися про купівлю дронів в Україні.

"Я поставив задачу Умєрову, Шмигалю та Камишіну. Вони будуть цим займатися. Дуже важливо підготувати цей договір, серйозний договір на 10-20-30 мільярдів доларів", — сказав він.

Водночас Україна отримала підтвердження на постачання трьох систем ППО з 10 необхідних: дві від Німеччини та одна від Норвегії. Наразі триває робота, аби забезпечити решту потрібних систем, зокрема, з Нідерландами.

Зеленський уточнив, що ракети в України є, але все ще "боремось над ліцензією виробництва". Також системи Patriot Україні продасть США — зараз стоїть завдання знайти гроші на всі ЗРК.

Раніше Зеленський роз'яснив, кому будуть підпорядковуватися НАБУ та САП за новим законом.

Крім того, президент прокоментував протести у містах проти закону 12414.

НАБУ САП ППО дрони війна в Україні Patriot
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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