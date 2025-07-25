Новий закон про НАБУ та САП — чи будуть підпорядковані Генпрокурору

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський роз'яснив, кому будуть підпорядковуватися НАБУ та САП. За новим законом Офіс Генерального прокурора не керуватиме цими інституціями.

Про це президент сказав під час спілкування з журналістами.

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На думку Зеленського, в Україні повинні бути дійсно незалежні антикорупційні органи. Але водночас вони мають відповідати запиту суспільства на справедливість, діяти ефективно і контролювати, що відбувається в самій структурі.

"Якщо через деякі зміни, які були визначені законодавцями, є ризик втратити незалежність антикорупційних органів, то треба цих ризиків позбавитися", — сказав він.

Президент додав, що останніми днями не спілкувався з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та інформація про нібито розмову є фейком.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради новий закон про НАБУ та САП, який повертає їхню незалежність.

Також він доручив урядовцям представити законопроєкт партнерам, а також залучити експертні можливості.