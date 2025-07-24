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Головна Новини дня Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо НАБУ та САП

Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо НАБУ та САП

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 19:11
Зеленський вніс до Ради законопроєкт щодо НАБУ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У четвер, 24 липня, Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Глава держави раніше вже анонсував відповідний законопроєкт.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

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Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо НАБУ

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт щодо незалежності антикорупційних органів. 

Відповідний законопроєкт, по суті, скасовує урізання повноважень антикорупційних органів. А також містить низку нововведень.

Цей законопроєкт є відповіддю на ухвалення Верховною Радою закону №12414, який спричинив масові протести у низці міст України.

Зеленський
Скриншот законопроєкту

Мета і завдання законопроєкту

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що він має на меті гарантувати зміцнення інституційної незалежності Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. А також забезпечити надійний захист їхньої діяльності від впливів та втручання держави-агресора.

"Завданням законопроєкту є забезпечення довіри суспільства та міжнародної спільноти до нормативних підходів у регулюванні здійснення та посилення ефективності, гарантій незалежності антикорупційної діяльності, забезпечення принципу невідворотності покарання", — йдеться у документі.

Загальна характеристика та основні положення законопроєкту

Законопроєкт містить положення, спрямовані на закріплення  статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як органу, що самостійно здійснює процесуальне керівництво розслідуванням злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України.

Разом з тим, норми законопроєкту пропонують механізм запобігання розвідувально-підривній діяльності іноземних спеціальних служб щодо співробітників антикорупційних органів. Законопроєкт запроваджує нові превентивні та контррозвідувальні  механізми захисту антикорупційних органів від можливого впливу держави-агресора.

Раніше ми інформували, що Зеленський погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Нагадаємо, що нещодавно члени комітету Сенату США з міжнародних відносин США Джин Шахін та сенатор Ліндсі Грем опублікували заяву на тлі закону про НАБУ.

Володимир Зеленський НАБУ закон корупція САП
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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