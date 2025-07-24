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Сенатори США зробили заяву на тлі закону про НАБУ

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 14:41
Закон №12414 — сенатори США закликали Україну боротися з корупцією
Сенатор США Ліндсі Грем. Фото: Reuters

Члени комітету Сенату США з міжнародних відносин США Джин Шахін та сенатор Ліндсі Грем опублікували заяву на тлі ухвалення Верховною Радою України закону №12414, який змінює статус НАБУ та САП. Відтак, сенатори закликали Україну продовжувати боротьбу з корупцією.

Про це йдеться у заяві сенаторів.

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У заяві американські сенатори зазначили, що Україна досягла значних успіхів у боротьбі з корупцією після Революції гідності.

"Примітно, що цей прогрес був досягнутий в умовах боротьби України проти агресії Росії, що свідчить про надзвичайну волю українського народу. Ми побоюємося, що нещодавно прийнятий Верховною Радою закон, підписаний президентом Зеленським, підриває значну частину цього прогресу і суперечить надзвичайному бойовому духу України, а також очікуванням громадян України та міжнародної спільноти", — йдеться у заяві сенаторів.

А також зазначається, що одним з найпоширеніших аргументів на користь припинення підтримки України є те, що в країні панує корупція.

"Ми визнаємо, що Україна продовжує досягати прогресу в цьому напрямку, і закликаємо уряд утриматися від будь-яких дій, які можуть підірвати цей прогрес", — закликали сенатори у заяві.

Зокрема, вони наголосили, що "продовжує існувати значна двопартійна підтримка України та згода щодо того, що в інтересах України — і наших власних — відповідати очікуванням її громадян та забезпечити, щоб структури управління гарантували економічне процвітання України та майбутні інвестиції США".

Нагадаємо, що 22 липня, Верховна Рада України підтримала законопроєкт №12414, яким передбачено зміну підпорядкування антикорупційних органів. Відтепер НАБУ та САП працюватимуть під координацією Офісу Генерального прокурора. 

Згодом ввечері, 22 липня в Києві відбулася акція протесту проти законопроєкту №12414. Окрім столиці, люди вийшли на акцію протесту й в інших містах України.

Президент України Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді законопроєкт, який повинен стати відповіддю на занепокоєння громадськості щодо діяльності НАБУ та САП.

США НАБУ закон корупція Сенат
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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