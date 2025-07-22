Мітинги проти законопроєкту №12414 - українці проти

Українці на мітингу у Києві. Фото: Радіо Свобода

У Києві розпочалася акція протесту проти законопроєкту №12414. Окрім столиці, люди вийшли на акцію протесту й в інших містах України.

Про це повідомляє Радіо Свобода у вівторок, 22 липня.

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Мітинги проти законопроєкту №12414

Зі слів учасників мітингу в Києві, біля театру Франка зібралося близько 1 000 людей. Вони продовжують збиратися.

Українці вийшли на мітинг проти закону щодо САП і НАБУ. Фото: Радіо Свобода

Мітинг проти закону щодо САП і НАБУ. Фото: Радіо Свобода

Українці проти закону щодо САП і НАБУ. Фото: Радіо Свобода

Українці вийшли мітинг проти закону щодо САП і НАБУ. Фото: Радіо Свобода

Крім того, акція протесту розпочалася у Львові. Біля пам'ятника Шевченкові зібралися містяни з плакатами.

Львів'яни вийшли на мітинг проти закону щодо САП і НАБУ. Фото: Труха

Слідом за ними на мітинги почали виходити в Дніпрі.

Українці у Дніпрі вийшли мітинг проти закону щодо САП і НАБУ. Фото: Радіо Свобода

Варто зазначити, що до цього народний депутат Ярослав Железняк пояснив детальніше про законопроєкт №12414. Так, у законопроєкті йдеться, що керівником органу прокуратури для прокурорів САП буде Генеральний прокурор, а не керівник САП. Крім того, Генпрокурор матиме право витребувати будь-яке провадження НАБУ, а також передати його на вивчення іншому прокурору. Якщо НАБУ не дотримуватиметься вказівок Генерального прокурора, це може призвести до передачі провадження в інший орган.

Раніше нардеп Олексій Кучеренко пояснив суть законопроєкту, який передбачає обмеження повноважень НАБУ та САП.

Зазначимо, що 22 липня ВРУ ухвалила законопроєкт №12414. "За" проголосували 263 нардепи.