Законопроєкт №12414 про обмеження НАБУ та САП — розʼяснення від нардепа

Співробітник НАБУ. Фото: НАБУ

Народний депутат Ярослав Железняк пояснив законопроєкт №12414 про обмеження Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Наразі документ направили на підпис до українського лідера Володимира Зеленського.

Про це Ярослав Железняк повідомив у Telegram у вівторок, 22 липня.

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Законопроєкт №12414

У законопроєкті йдеться, що керівником органу прокуратури для прокурорів САП буде генеральний прокурор, а не керівник САП.

"Це означає, що тепер генпрокурор буде визначати, який прокурор буде слідкувати за розслідуваннями НАБУ", — зазначив нардеп.

Крім того, генпрокурор матиме право витребувати будь-яке провадження НАБУ, а також передати його на вивчення іншому прокурору.

У законі забирають норму про заборону забирати в НАБУ провадження.

Якщо НАБУ не дотримуватиметься вказівок генерального прокурора, це може призвести до передачі провадження в інший орган.

Скасовується повноваження прокурорів САП вилучати провадження з інших органів, навіть якщо вони належать до підслідності НАБУ.

Серед іншого:

директор НАБУ зможе запитувати провадження в інших органів лише за згодою генерального прокурора, тоді як раніше для цього була потрібна згода керівника САП;

керівник САП позбавляється можливості вирішувати спори про підслідність для НАБУ, тепер тільки генпрокурор;

запроваджується норма, яка надає генеральному прокурору повноваження розглядати клопотання про закриття кримінальних проваджень щодо топпосадовців (із чітко визначеним переліком посад) та, за результатами розгляду таких клопотань, ухвалювати рішення про їх закриття;

генпрокурор погоджуватиме всі угоди про визнання винуватості, які укладатимуться у справах НАБУ;

підозри у справах НАБУ зможе підписувати тільки генпрокурор;

прибирається заборона генпрокурору давати вказівки прокурорам САП;

на період дії воєнного стану дозволяється призначати нових прокурорів без проведення конкурсу, а також підвищувати чинних — також без конкурсної процедури;

з’являється можливість звільнення прокурорів у разі зміни штатної структури або ліквідації підрозділу.

Допис Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, нардеп Олексій Кучеренко розʼяснив законопроєкт про обмеження НАБУ та САП.

Зазначимо, що 22 липня ВРУ ухвалила законопроєкт №12414. "За" проголосували 263 нардепи.