Ліквідація НАБУ та САП — нардеп розкрив нюанси законопроєкту

Працівники Національного антикорупційного бюро. Фото: НАБУ

Народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко відреагував на критику нового законопроєкту, який нібито ліквідує Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП). За його словами, документ лише надає Генеральному прокурору право втручатися у разі бездіяльності цих органів.

Свій допис нардеп опублікував в Facebook у вівторок, 22 липня.

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За словами Кучеренка, про ліквідацію САП і НАБУ мова не йде — законопроєкт лише дозволяє Генпрокурору втручатися у випадках їхньої бездіяльності, як це було з 9-річним "розслідуванням" Роттердам+, справою Коболєва на 800 млн грн чи заблокованими аудитами енергокомпаній із мільярдними збитками.

"Тепер Офіс Генпрокурора буде мати можливість брати ці справи під свій контроль — ось все, що я бачу в цій "зраді", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Кучеренка в Facebook

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук 22 липня підписав законопроєкт про САП і НАБУ. Очільники антикорупційних органів закликали президента ветувати закон.