Ликвидация НАБУ и САП - нардеп раскрыл нюансы законопроекта

Работники Национального антикоррупционного бюро. Фото: НАБУ

Народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко отреагировал на критику нового законопроекта, который якобы ликвидирует Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). По его словам, документ лишь предоставляет Генеральному прокурору право вмешиваться в случае бездействия этих органов.

Свое сообщение нардеп опубликовал в Facebook во вторник, 22 июля.

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По словам Кучеренко, о ликвидации САП и НАБУ речь не идет — законопроект лишь позволяет Генпрокурору вмешиваться в случаях их бездействия, как это было с 9-летним "расследованием" Роттердам+, делом Коболева на 800 млн грн или заблокированными аудитами энергокомпаний с миллиардными убытками.

"Теперь Офис Генпрокурора будет иметь возможность брать эти дела под свой контроль — вот все что я вижу в этой "измене", — говорится в сообщении.

Сообщение Кучеренко в Facebook

Напомним, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 22 июля подписал законопроект о САП и НАБУ. Руководители антикоррупционных органовпризвали Президента ветировать закон.