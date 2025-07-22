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Главная Новости дня Нардеп опроверг ликвидацию САП и НАБУ — нюансы законопроекта

Нардеп опроверг ликвидацию САП и НАБУ — нюансы законопроекта

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Дата публикации 22 июля 2025 15:25
Ликвидация НАБУ и САП - нардеп раскрыл нюансы законопроекта
Работники Национального антикоррупционного бюро. Фото: НАБУ

Народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко отреагировал на критику нового законопроекта, который якобы ликвидирует Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). По его словам, документ лишь предоставляет Генеральному прокурору право вмешиваться в случае бездействия этих органов.

Свое сообщение нардеп опубликовал в Facebook во вторник, 22 июля.

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По словам Кучеренко, о ликвидации САП и НАБУ речь не идет — законопроект лишь позволяет Генпрокурору вмешиваться в случаях их бездействия, как это было с 9-летним "расследованием" Роттердам+, делом Коболева на 800 млн грн или заблокированными аудитами энергокомпаний с миллиардными убытками.

"Теперь Офис Генпрокурора будет иметь возможность брать эти дела под свой контроль — вот все что я вижу в этой "измене", — говорится в сообщении.

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Сообщение Кучеренко в Facebook

Напомним, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 22 июля подписал законопроект о САП и НАБУ. Руководители антикоррупционных органовпризвали Президента ветировать закон.

НАБУ закон коррупция САП Офис генерального прокурора
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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