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Голова НАБУ відреагував на ухвалений ВР законопроєкт — що сказав

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 14:29
Голова НАБУ прокоментував прийнятий законопроєкт № 12414 — деталі
Брифінг НАБУ. Фото: кадр з відео

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос відреагував на ухвалення Верховною Радою законопроєкту № 12414. Очільник НАБУ закликав президента Володимира Зеленського не підписувати закон.

Про це він заявив на брифінгу 22 липня.

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Семен Кривонос спільно зі очільником САП Олександром Клименком виступити на спільному брифінгу. Очільники відомств заявили, що підписання законопроєкту, який передбачає повне підпорядкування НАБУ та САП Генпрокурору, стає на заваді роботи антикорупційної системи в країні.

"Було знищено антикорупційну інфраструктуру. Те, що створювалось як запит Євромайдану, як запит суспільства, як запит на боротьбу з високопосадовою корупцією сьогодні було знищено", — заявив Кривонос.

Очільник НАБУ звернувся до Володимира Зеленського із закликом ветувати закон.

"Фактично, дві незалежні інституції були переведені у залежний режим. Ми виступаємо категорично проти цього. Ми просимо не підписувати цей законопроєкт, повернути його до парламенту з вето. Ми точно хочемо бачити Україну світлою", — сказав Кривонос.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 12414, який передбачає повне підпорядкування САП та НАБУ Генеральному прокурору. Як повідомив Олексій Гончаренко, у парламенту запрали право на блокування законопроєкту, тож його негайно має підписати голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та передати президенту.

Тим часом у НАБУ продовжується комплексна перевірка СБУ. як стало відомо, одного зі співробітників бюро взяли під варту.

Володимир Зеленський Верховна Рада НАБУ САП законопроєкт
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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