Глава НАБУ прокомментировал принятый законопроект № 12414 — детали

Брифинг НАБУ. Фото: кадр из видео

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос отреагировал на принятие Верховной Радой законопроекта № 12414. Глава НАБУ призвал президента Владимира Зеленского не подписывать закон.

Об этом он заявил на брифинге 22 июля.

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Семен Кривонос совместно с главой САП Александром Клименко выступить на совместном брифинге. Руководители ведомств заявили, что подписание законопроекта, который предусматривает полное подчинение НАБУ и САП Генпрокурору, мешает работе антикоррупционной системы в стране.

"Была уничтожена антикоррупционная инфраструктура. То, что создавалось как запрос Евромайдана, как запрос общества, как запрос на борьбу с высокопоставленной коррупцией сегодня было уничтожено", — заявил Кривонос.

Глава НАБУ обратился к Владимиру Зеленскому с призывом ветировать закон.

"Фактически, две независимые институты были переведены в зависимый режим. Мы выступаем категорически против этого. Мы просим не подписывать этот законопроект, вернуть его в парламент с вето. Мы точно хотим видеть Украину светлой", — сказал Кривонос.

Напомним, 22 июля Верховная Рада проголосовала за законопроект № 12414, который предусматривает полное подчинение САП и НАБУ Генеральному прокурору. Как сообщил Алексей Гончаренко, у парламента запрали право на блокирование законопроекта, поэтому его немедленно должен подписать председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и передать президенту.

Тем временем в НАБУ продолжается комплексная проверка СБУ. как стало известно, одного из сотрудников бюро взяли под стражу.