Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Глава НАБУ отреагировал на принятый ВР законопроект — что сказал

Глава НАБУ отреагировал на принятый ВР законопроект — что сказал

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 14:29
Глава НАБУ прокомментировал принятый законопроект № 12414 — детали
Брифинг НАБУ. Фото: кадр из видео

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос отреагировал на принятие Верховной Радой законопроекта № 12414. Глава НАБУ призвал президента Владимира Зеленского не подписывать закон.

Об этом он заявил на брифинге 22 июля.

Реклама
Читайте также:

Глава НАБУ обратился к Зеленскому

Семен Кривонос совместно с главой САП Александром Клименко выступить на совместном брифинге. Руководители ведомств заявили, что подписание законопроекта, который предусматривает полное подчинение НАБУ и САП Генпрокурору, мешает работе антикоррупционной системы в стране.

"Была уничтожена антикоррупционная инфраструктура. То, что создавалось как запрос Евромайдана, как запрос общества, как запрос на борьбу с высокопоставленной коррупцией сегодня было уничтожено", — заявил Кривонос.

Глава НАБУ обратился к Владимиру Зеленскому с призывом ветировать закон.

"Фактически, две независимые институты были переведены в зависимый режим. Мы выступаем категорически против этого. Мы просим не подписывать этот законопроект, вернуть его в парламент с вето. Мы точно хотим видеть Украину светлой", — сказал Кривонос.

Напомним, 22 июля Верховная Рада проголосовала за законопроект № 12414, который предусматривает полное подчинение САП и НАБУ Генеральному прокурору. Как сообщил Алексей Гончаренко, у парламента запрали право на блокирование законопроекта, поэтому его немедленно должен подписать председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и передать президенту.

Тем временем в НАБУ продолжается комплексная проверка СБУ. как стало известно, одного из сотрудников бюро взяли под стражу.

Владимир Зеленский Верховная Рада НАБУ САП законопроект
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации