Суд взяв під варту працівника НАБУ, якого підозрюють в держзраді

Рішення суду. Ілюстративне фото: Вища школа правосуддя

Суд у вівторок, 22 липня, взяв під варту співробітника закритого підрозділу НАБУ Віктора Гусарова. Він перебуватиме там до 20 вересня без права внесення застави.

Про це пише Суспільне.

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Так, суд взяв Віктора Гусарова під варту без права на внесення застави до 20 вересня або до кінця досудового розслідування.

Відомо, що його підозрюють у державній зраді та несанкціонованих діях із секретною інформацією. 21 липня його затримали співробітники СБУ під час перевірок у НАБУ.

Водночас суд ухвалив підозрюваному надання медичного працівника, аби той міг пройти обстеження.

Нагадаємо, СБУ викрила російського "крота" у лавах одного з найелітніших підрозділів НАБУ "Д-2". Він шпигував для російської спецслужби.

Також СБУ знайшла нові випадки витоку інформації від агента ворога.