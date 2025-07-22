Суд взяв під варту працівника НАБУ, якого підозрюють в держзраді

Витік інформації з НАБУ — співробітника взяли під варту
Суд у вівторок, 22 липня, взяв під варту співробітника закритого підрозділу НАБУ Віктора Гусарова. Він перебуватиме там до 20 вересня без права внесення застави.
Про це пише Суспільне.
Гусаров під вартою
Так, суд взяв Віктора Гусарова під варту без права на внесення застави до 20 вересня або до кінця досудового розслідування.
Відомо, що його підозрюють у державній зраді та несанкціонованих діях із секретною інформацією. 21 липня його затримали співробітники СБУ під час перевірок у НАБУ.
Водночас суд ухвалив підозрюваному надання медичного працівника, аби той міг пройти обстеження.
Нагадаємо, СБУ викрила російського "крота" у лавах одного з найелітніших підрозділів НАБУ "Д-2". Він шпигував для російської спецслужби.
Також СБУ знайшла нові випадки витоку інформації від агента ворога.
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