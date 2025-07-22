Суд взял под стражу работника НАБУ, которого подозревают в госизмене

Решение суда. Иллюстративное фото: Высшая школа правосудия

Суд во вторник, 22 июля, взял под стражу сотрудника закрытого подразделения НАБУ Виктора Гусарова. Он будет находиться там до 20 сентября без права внесения залога.

Об этом пишет Суспільне.

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Так, суд взял Виктора Гусарова под стражу без права на внесение залога до 20 сентября или до конца досудебного расследования.

Известно, что его подозревают в государственной измене и несанкционированных действиях с секретной информацией. 21 июля его задержали сотрудники СБУ во время проверок в НАБУ.

В то же время суд постановил подозреваемому предоставление медицинского работника, чтобы тот мог пройти обследование.

Напомним, СБУ разоблачила российского "крота" в рядах одного из самых элитных подразделений НАБУ "Д-2". Он шпионил для российской спецслужбы.

Также СБУ нашла новые случаи утечки информации от агента врага.