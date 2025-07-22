Підпорядкування НАБУ та САП можуть надати Офісу Генпрокурора - деталі

Співробітники НАБУ. Ілюстративне фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру можуть повністю підпорядкувати Генеральному прокурору.

Про це повідомила нардепка Анастасія Радіна у Facebook у вівторок, 22 липня.

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Зміни для НАБУ та САП

За словами депутатки, у законопроєкт №12414 щойно додали правки, які роблять САП "декоративною інституцією" і передбачають повне підпорядкування спільно з НАБУ Генеральному прокурору України.

Таким чином Генпрокурор наділяється повноваженнями:

бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки і витребовувати матеріали будь-яких справ;

передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам;

передоручати розслідування справ, які відносяться до підслідності НАБУ, іншим органам.

За словами Радіної, що у разі успішного голосування за ці зміни антикорупційна інфраструктура України буде "фактично знищена".

Депутатка вважає наслідки "катастрофічними" для держави. Вона закликала народних депутатів не підтримувати цю ініціативу.

Скриншот допису Радіної

Нагадаємо, вчора СБУ провела перевірки у працівників НАБУ під час заходів із нейтралізації російського впливу.

Також з обшуками прийшли до САП, вони стосуються дотримання законодавства про державну таємницю.

Крім того, СБУ затримала російського "крота" в одному з елітних підрозділів НАБУ.