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Головна Новини дня НАБУ та САП можуть підпорядкувати Генпрокурору, — законопроєкт

НАБУ та САП можуть підпорядкувати Генпрокурору, — законопроєкт

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Дата публікації: 22 липня 2025 11:28
Підпорядкування НАБУ та САП можуть надати Офісу Генпрокурора - деталі
Співробітники НАБУ. Ілюстративне фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру можуть повністю підпорядкувати Генеральному прокурору.

Про це повідомила нардепка Анастасія Радіна у Facebook у вівторок, 22 липня.

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Зміни для НАБУ та САП

За словами депутатки, у законопроєкт №12414 щойно додали правки, які роблять САП "декоративною інституцією" і передбачають повне підпорядкування спільно з НАБУ Генеральному прокурору України.

Таким чином Генпрокурор наділяється повноваженнями:

  • бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;
  • надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки і витребовувати матеріали будь-яких справ;
  • передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам; 
  • передоручати розслідування справ, які відносяться до підслідності НАБУ, іншим органам.

За словами Радіної, що у разі успішного голосування за ці зміни антикорупційна інфраструктура України буде "фактично знищена".

Депутатка вважає наслідки "катастрофічними" для держави. Вона закликала народних депутатів не підтримувати цю ініціативу.

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Скриншот допису Радіної

Нагадаємо, вчора СБУ провела перевірки у працівників НАБУ під час заходів із нейтралізації російського впливу.

Також з обшуками прийшли до САП, вони стосуються дотримання законодавства про державну таємницю.

Крім того, СБУ затримала російського "крота" в одному з елітних підрозділів НАБУ.

Верховна Рада НАБУ САП законопроєкт народні депутати
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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