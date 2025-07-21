Працівникам НАБУ оголосили підозри у скоєнні ДТП — коментар бюро

ДБР оголосило підозру працівнику НАБУ. Фото: dbr.gov.ua

Трьох працівників Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) звинувачують у скоєнні ДТП з потерпілими. Державне бюро розслідувань та Офіс Генпрокурора вже оголосили правоохоронцям про підозру.

У НАБУ дали офіційний коментар щодо інцидентів в Telegram.

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Як зазначили у бюро, йдеться про три окремі ДТП, одна з яких трапилася 2023 року, а дві — 2021. За словами представників НАБУ, у кожному випадку співробітники надали потерпілим першу медичну допомогу, а також повідомили відповідні органи. Усі дії були належним чином задокументовані та підтверджені результатами службових розслідувань Управління внутрішнього контролю.

"Співробітники не використовували службове становище на свою користь, не намагалися уникнути відповідальності, а навпаки — максимально сприяли встановленню обставин подій та надавали всі необхідні пояснення й документи на вимогу слідства", — заявили у бюро.

Виходячи з цього, у НАБУ вважають проведення обшуків та вибір запобіжних заходів працівникам безпідставними.

"З огляду на ці обставини, незрозумілим виглядає як проведення масових обшуків за фактами подій, що відбулись два-чотири роки тому, так і ініціювання клопотань про запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Також одночасно подані клопотання про відсторонення всіх трьох працівників від посад, попри відсутність ризиків впливу на слідство", — йдеться у заяві бюро.

Коментар НАБУ. Фото: скриншот

ДТП за участі працівників НАБУ

21 липня у ДБР оголосили про підозру трьом працівникам НАБУ за скоєння трьох ДТП.

За даними слідства, один із правоохоронців, виїжджаючи з другорядної дороги у Києві, зіткнувся з авто на головній дорозі. Після удару його машина вилетіла на тротуар та наїхала на пішохода, якому внаслідок отриманих травм довелося ампутувати ліву ногу.

Інший працівник бюро на трасі Київ-Одеса під час обгону не впорався з керуванням, через що машина вилетіла з дороги, перекинулася та врізалася в АЗС. Серйозні травми, зокрема переломи, розрив селезінки та забій головного мозку, отримала пасажирка авто.

Оголошення підозри працівнику НАБУ. Фото: dbr.gov.ua

Під час третьої ДТП правоохоронець збив жінку на пішохідному переході, коли вона переходила дорогу на зелений сигнал. Потерпіла зазнала травм середньої тяжкості.

Наразі вирішується питання щодо вибору запобіжних заходів фігурантам справи. За даними ДБР, усім трьом загрожує до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, у НАБУ та САП відбулися комплексні обшуки. СБУ проводить спецоперацію щодо нейтралізації російського впливу у відомствах в різних регіонах України.

У НАБУ відреагували на слідчі дії та заявили, що обшуки охопили щонайменше 15 працівників бюро, а також що вони відбуваються без судової ухвали.

Згодом з'ясувалося, що СБУ викрили у лавах НАБУ "крота", який передавав конфіденційну інформацію заступнику керівника охорони Віктора Януковича.