У НАБУ прокоментували обшуки, які проводить СБУ

Обшуки в НАБУ. Фото: джерела в СБУ

У Національному антикорупційному бюро України офіційно прокоментували обшуки, що проводяться правоохоронцями стосовно співробітників НАБУ. Зазначається, що наразі відомо про щонайменше 70 обшуків.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ в Telegram.

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У НАБУ проводять обшуки — яка офіційна позиція

У НАБУ оприлюднили офіційну позицію щодо сьогоднішніх обшуків у їхніх працівників.

Отже, у відомстві зазначають, що станом на зараз відомо мінімум про 70 обшуків, що проводяться працівниками СБУ, ДБР та ОГП стосовно співробітників НАБУ.

Обшуки охоплюють щонайменше 15 працівників НАБУ. За наявною інформацією, слідчі дії проводяться без судових ухвал.

Як пояснюють у НАБУ, підставами для цих дій у переважній більшості випадків називається участь окремих осіб у дорожньо-транспортних пригодах. Проте деяким працівникам інкримінують можливі зв’язки з Росією. У НАБУ кажуть, що ці факти не є взаємопов’язаними.

Обшуки в НАБУ. Фото: джерела в СБУ

Перевірки у НАБУ — що шукає СБУ

Зазначається, що паралельно розпочата позапланова перевірка стану охорони державної таємниці, ініційована СБУ. Вона стосується працівників НАБУ, які мають доступ до державної таємниці та проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

За результатами цієї перевірки СБУ може отримати інформацію про триваючі та заплановані НАБУ і САП оперативні заходи та слідчі дії. Розголошення цієї інформації може зірвати слідчі дії та триваючі розслідування.

Також триває планова перевірка Держспецзв’язку, що охоплює технічну інфраструктуру НАБУ.

"⁠Під час одного з обшуків було застосовано фізичну силу до детектива НАБУ, попри відсутність з його боку опору.

⁠На момент початку зазначених дій директор НАБУ перебував у службовому відрядженні у Великій Британії, де, зокрема, була запланована зустріч із міністром закордонних справ. Директор ухвалив рішення негайно перервати візит і повернутися в Україну", — йдеться у повідомленні НАБУ.

А також додається, що НАБУ проводить внутрішню перевірку обставин подій 21 липня та з’ясовує правові підстави дій, у тому числі застосування сили до співробітника.

"Водночас зазначимо, що ризик присутності агентів впливу країни-агресора залишається актуальним для будь-якого органу влади. Проте це не може бути підставою для зупинення роботи всієї інституції", — резюмували у відомстві.

Скриншот повідомлення НАБУ/Facebook

Раніше ми інформували, що у понеділок, 21 липня, співробітники СБУ та Офісу генпрокурора проводять спецоперацію із нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Також ми повідомляли, що правоохоронці затримали за підозрою у веденні бізнесу у РФ одного із керівників детективів НАБУ.