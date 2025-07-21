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Главная Новости дня Обыски у 15 работников — в НАБУ отреагировали на действия СБУ

Обыски у 15 работников — в НАБУ отреагировали на действия СБУ

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 13:54
В НАБУ прокомментировали обыски, которые проводит СБУ
Обыски в НАБУ. Фото: источники в СБУ

В Национальном антикоррупционном бюро Украины официально прокомментировали обыски, проводимые правоохранителями в отношении сотрудников НАБУ. Отмечается, что сейчас известно о по меньшей мере 70 обысках.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в Telegram.

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В НАБУ проводят обыски — какая официальная позиция

В НАБУ обнародовали официальную позицию относительно сегодняшних обысков у их работников.

В ведомстве отмечают, что по состоянию на сейчас известно минимум о 70 обысках, проводимых работниками СБУ, ГБР и ОГП в отношении сотрудников НАБУ.

Обыски охватывают по меньшей мере 15 работников НАБУ. По имеющейся информации, следственные действия проводятся без судебных постановлений.

Как объясняют в НАБУ, основаниями для этих действий в подавляющем большинстве случаев называется участие отдельных лиц в дорожно-транспортных происшествиях. Однако некоторым работникам инкриминируют возможные связи с Россией. В НАБУ говорят, что эти факты не являются взаимосвязанными.

Обшуки в НАБУ
Обыски в НАБУ. Фото: источники в СБУ

Проверки в НАБУ — что ищет СБУ

Отмечается, что параллельно начата внеплановая проверка состояния охраны государственной тайны, инициированная СБУ. Она касается работников НАБУ, которые имеют доступ к государственной тайне и проведению негласных следственных (розыскных) действий.

По результатам этой проверки СБУ может получить информацию о продолжающихся и запланированных НАБУ и САП оперативных мероприятиях и следственных действиях. Разглашение этой информации может сорвать следственные действия и продолжающиеся расследования.

Также продолжается плановая проверка Госспецсвязи, охватывающая техническую инфраструктуру НАБУ.

"Во время одного из обысков была применена физическая сила к детективу НАБУ, несмотря на отсутствие с его стороны сопротивления.

На момент начала указанных действий директор НАБУ находился в служебной командировке в Великобритании, где, в частности, была запланирована встреча с министром иностранных дел. Директор принял решение немедленно прервать визит и вернуться в Украину", — говорится в сообщении НАБУ.

А также добавляется, что НАБУ проводит внутреннюю проверку обстоятельств событий 21 июля и выясняет правовые основания действий, в том числе применение силы к сотруднику.

"В то же время отметим, что риск присутствия агентов влияния страны-агрессора остается актуальным для любого органа власти. Однако это не может быть основанием для остановки работы всей институции", — резюмировали в ведомстве.

НАБУ перевірки
Скриншот сообщения НАБУ/Facebook

Ранее мы информировали, что в понедельник, 21 июля, сотрудники СБУ и Офиса генпрокурора проводят спецоперацию по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Также мы сообщали, что правоохранители задержали по подозрению в ведении бизнеса в РФ одного из руководителей детективов НАБУ.

СБУ НАБУ обыски чиновники наказание
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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