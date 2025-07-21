Затримано одного із керівників НАБУ

Працівники СБУ під час затримання. Ілюстративне фото: Укрінформ

Співробітники Служби безпеки України та Офісу генпрокурора затримали за підозрою у веденні бізнесу у РФ одного із керівників детективів НАБУ. Як з'ясувалося, він виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до Росії.

Про це інформує пресслужба СБУ у понеділок, 21 липня, в Telegram.

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Затримано одного із керівників детективів НАБУ — що відомо

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили на веденні бізнесу у Росії одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.

За матеріалами справи, цей високопосадовець із дислокацією у м. Дніпро координує діяльність Бюро у прифронтових областях України (Дніпропетровська та Запорізька), при цьому має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ.

Як встановило розслідування, він виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до РФ (республіка Дагестан).

Також перевіряється інформація щодо контактів Магамедрасулова з російськими спецслужбами й передачі їм таємної інформації, зокрема щодо запланованих слідчих дій.

За даними слідства, цей високопосадовець Бюро був у тісному контакті із народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов’язаний зі спецслужбами РФ та, як встановило слідство, має значний вплив на діяльність НАБУ, про що буде повідомлено окремо.

Обшуки в НАБУ. Фото: СБУ

Під час досудового розслідування також встановлено, що батько Руслана Магамедрасулова — Сентябр Магамедрасулов — має громадянство Росії. Однак високопосадовець НАБУ не вказав цей факт під час оформлення допуску до державної таємниці, чим порушив закон.

Що стосується матері підозрюваного — Ірини Магамедрасулової, то вона проживає у Києві, але отримує пенсію у т. зв. ДНР і публікує проросійські коментарі в соцмережах, зокрема у групах із Z-символікою. СБУ має докази, що у розмовах вона активно підтримує війну Путіна проти України та виправдовує воєнні злочини рашистів.

Попри те, що як один з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов мав бути дислокований у м. Дніпро та відповідати за роботу у прифронтових регіонах, він майже постійно перебував у м. Київ, а також нещодавно повернувся з елітного відпочинку на острові Тенерифе, де перебував декілька тижнів.

Обшуки в НАБУ. Фото: СБУ

Наразі вирішується питання щодо повідомлення високопосадовцю Національного антикорупційного бюро про підозру за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Вживаються комплексні заходи для з’ясування всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Раніше ми інформували, що 21 липня СБУ проводить обшуки у працівників НАБУ.

Нагадаємо, що нещодавно у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про відкриття кримінального провадження щодо посадовців АРМА.