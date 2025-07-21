Затримано одного із керівників НАБУ

Одного з керівників детективів НАБУ затримано — в чому підозрюють
Співробітники Служби безпеки України та Офісу генпрокурора затримали за підозрою у веденні бізнесу у РФ одного із керівників детективів НАБУ. Як з'ясувалося, він виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до Росії.
Про це інформує пресслужба СБУ у понеділок, 21 липня, в Telegram.
Затримано одного із керівників детективів НАБУ — що відомо
Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили на веденні бізнесу у Росії одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.
За матеріалами справи, цей високопосадовець із дислокацією у м. Дніпро координує діяльність Бюро у прифронтових областях України (Дніпропетровська та Запорізька), при цьому має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ.
Як встановило розслідування, він виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до РФ (республіка Дагестан).
Також перевіряється інформація щодо контактів Магамедрасулова з російськими спецслужбами й передачі їм таємної інформації, зокрема щодо запланованих слідчих дій.
За даними слідства, цей високопосадовець Бюро був у тісному контакті із народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов’язаний зі спецслужбами РФ та, як встановило слідство, має значний вплив на діяльність НАБУ, про що буде повідомлено окремо.
Під час досудового розслідування також встановлено, що батько Руслана Магамедрасулова — Сентябр Магамедрасулов — має громадянство Росії. Однак високопосадовець НАБУ не вказав цей факт під час оформлення допуску до державної таємниці, чим порушив закон.
Що стосується матері підозрюваного — Ірини Магамедрасулової, то вона проживає у Києві, але отримує пенсію у т. зв. ДНР і публікує проросійські коментарі в соцмережах, зокрема у групах із Z-символікою. СБУ має докази, що у розмовах вона активно підтримує війну Путіна проти України та виправдовує воєнні злочини рашистів.
Попри те, що як один з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов мав бути дислокований у м. Дніпро та відповідати за роботу у прифронтових регіонах, він майже постійно перебував у м. Київ, а також нещодавно повернувся з елітного відпочинку на острові Тенерифе, де перебував декілька тижнів.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення високопосадовцю Національного антикорупційного бюро про підозру за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.
Вживаються комплексні заходи для з’ясування всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Раніше ми інформували, що 21 липня СБУ проводить обшуки у працівників НАБУ.
Нагадаємо, що нещодавно у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про відкриття кримінального провадження щодо посадовців АРМА.
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