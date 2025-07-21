У працівників НАБУ проводять обшуки

Обшуки в НАБУ. Фото: джерела в СБУ

У понеділок, 21 липня, співробітники Служби безпеки України та Офісу генпрокурора проводять спецоперацію із нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Відтак, зараз відбувається серія обшуків у різних регіонах України.

Про це інформують джерела Новини.LIVE в СБУ, також це підтверджує пресслужба НАБУ.

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Обшуки в НАБУ. Фото: джерела в СБУ

У співробітників НАБУ проводять обшуки — що відомо

За інформацією джерел, прямо зараз відбувається серія обшуків у різних регіонах України. Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з Росією, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.

За попередньою інформацією, зафіксовано факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів Бюро. Зокрема, один з детективів передавав ворогу секретні дані через оточення Януковича. Інший — зрадив державу та вів незаконний бізнес з РФ, сьогодні його затримала СБУ.

У НАБУ підтвердили інформацію про проведення обшуків.

"21 липня у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу генерального прокурора. Наразі з’ясовуємо всі обставини. Деталі — згодом", — йдеться у повідомлення НАБУ.

Скриншот повідомлення НАБУ/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про відкриття кримінального провадження щодо посадовців АРМА.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що САП нібито відкрила провадження проти колишньої віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної.