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Головна Новини дня СБУ проводить обшуки у працівників НАБУ — яка причина

СБУ проводить обшуки у працівників НАБУ — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 09:25
У працівників НАБУ проводять обшуки
Обшуки в НАБУ. Фото: джерела в СБУ

У понеділок, 21 липня, співробітники Служби безпеки України та Офісу генпрокурора проводять спецоперацію із нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Відтак, зараз відбувається серія обшуків у різних регіонах України.

Про це інформують джерела Новини.LIVE в СБУ, також це підтверджує пресслужба НАБУ.

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Обшуки в НАБУ. Фото: джерела в СБУ

У співробітників НАБУ проводять обшуки — що відомо

За інформацією джерел, прямо зараз відбувається серія обшуків у різних регіонах України. Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з Росією, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.

За попередньою інформацією, зафіксовано факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів Бюро. Зокрема, один з детективів передавав ворогу секретні дані через оточення Януковича. Інший — зрадив державу та вів незаконний бізнес з РФ, сьогодні його затримала СБУ.

У НАБУ підтвердили інформацію про проведення обшуків.

"21 липня у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу генерального прокурора. Наразі з’ясовуємо всі обставини. Деталі — згодом", — йдеться у повідомлення НАБУ.

НАБУ
Скриншот повідомлення НАБУ/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про відкриття кримінального провадження щодо посадовців АРМА.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що САП нібито відкрила провадження проти колишньої віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної.

СБУ НАБУ обшуки Офіс генерального прокурора покарання
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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