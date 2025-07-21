У работников НАБУ проводят обыски

СБУ проводит обыски у работников НАБУ — какая причина
В понедельник, 21 июля, сотрудники Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора проводят спецоперацию по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Следовательно, сейчас происходит серия обысков в разных регионах Украины.
Об этом информируют источники Новини.LIVE в СБУ, также это подтверждает пресс-служба НАБУ.
У сотрудников НАБУ проводят обыски — что известно
По информации источников, прямо сейчас происходит серия обысков в разных регионах Украины. Детективам инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией, коррупционные действия в интересах олигархов и тому подобное.
По предварительной информации, зафиксированы факты неофициального влияния российских спецслужб на детективов Бюро. В частности, один из детективов передавал врагу секретные данные через окружение Януковича. Другой — предал государство и вел незаконный бизнес с РФ, сегодня его задержала СБУ.
В НАБУ подтвердили информацию о проведении обысков.
"21 июля у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят сотрудники СБУ и Офиса генерального прокурора. Сейчас выясняем все обстоятельства. Детали — позже", — говорится в сообщении НАБУ.
Напомним, что недавно в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили об открытии уголовного производства в отношении должностных лиц АРМА.
Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что САП якобы открыла производство против бывшего вице-премьера Ольги Стефанишиной.
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