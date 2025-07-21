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СБУ проводит обыски у работников НАБУ — какая причина

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 09:25
У работников НАБУ проводят обыски
Обыски в НАБУ. Фото: источники в СБУ

В понедельник, 21 июля, сотрудники Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора проводят спецоперацию по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Следовательно, сейчас происходит серия обысков в разных регионах Украины.

Об этом информируют источники Новини.LIVE в СБУ, также это подтверждает пресс-служба НАБУ.

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У сотрудников НАБУ проводят обыски — что известно

По информации источников, прямо сейчас происходит серия обысков в разных регионах Украины. Детективам инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией, коррупционные действия в интересах олигархов и тому подобное.

По предварительной информации, зафиксированы факты неофициального влияния российских спецслужб на детективов Бюро. В частности, один из детективов передавал врагу секретные данные через окружение Януковича. Другой — предал государство и вел незаконный бизнес с РФ, сегодня его задержала СБУ.

В НАБУ подтвердили информацию о проведении обысков.

"21 июля у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят сотрудники СБУ и Офиса генерального прокурора. Сейчас выясняем все обстоятельства. Детали — позже", — говорится в сообщении НАБУ.

НАБУ
Скриншот сообщения НАБУ/Telegram

Напомним, что недавно в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили об открытии уголовного производства в отношении должностных лиц АРМА.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что САП якобы открыла производство против бывшего вице-премьера Ольги Стефанишиной.

СБУ НАБУ обыски Офис генерального прокурора наказание
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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