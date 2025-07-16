Прокурори відкрили провадження щодо посадовців АРМА — деталі

Співробітники НАБУ. Ілюстративне фото: НАБУ

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про відкриття кримінального провадження щодо посадовців АРМА. Їм інкримінують зловживання службовим становищем.

Про це пише пресслужба САП у Telegram у середу, 16 липня.

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У прокуратурі прокоментували суспільний резонанс, а також відреагували на запити медіа, заявивши про поширення некоректної інформації.

За словами САП, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого зловживання своїм службовим становищем посадовцями Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Досудове розслідування у справі будуть проводити детективи НАБУ. Водночас у САП наголосили, що наразі жодній особі не повідомляли про підозри.

У САП додали, що підставою для початку розслідування стали матеріали журналістського розслідування видання "Українська правда".

Скриншот допису САП

Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що САП нібито відкрила провадження проти колишньої віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної.

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