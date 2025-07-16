Дениса Шмигаля та його уряд звільнили 16 липня

Засідання Кабінету міністрів. Фото: Кабмін

Верховна Рада під час засідання 16 липня звільнила прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та його уряд. Нові призначення у Кабінеті міністрів будуть завтра.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

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Железняк розповів, що сьогодні під час засідання Верховна Рада відправила уряд Шмигаля у відставку. "За" проголосував 261 народний обранець.

Результати голосування за відставку Дениса Шмигаля. Фото: t.me/yzheleznyak

"Зараз всі міністри "в.о.", завтра мають призначити нового Шмигаля і завершити це ліжко-пересування", — написав депутат.

Нагадаємо, 14 липня Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та провести його кардинальне оновлення.

Незадовго президент заявив, що бачить Шмигаля на посаді міністра оборони України.