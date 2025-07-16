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Рада звільнила уряд Шмигаля

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 15:15
Дениса Шмигаля та його уряд звільнили 16 липня
Засідання Кабінету міністрів. Фото: Кабмін

Верховна Рада під час засідання 16 липня звільнила прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та його уряд. Нові призначення у Кабінеті міністрів будуть завтра.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram. 

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Железняк розповів, що сьогодні під час засідання Верховна Рада відправила уряд Шмигаля у відставку. "За" проголосував 261 народний обранець.

Відставка Дениса Шмигаля
Результати голосування за відставку Дениса Шмигаля. Фото: t.me/yzheleznyak

"Зараз всі міністри "в.о.", завтра мають призначити нового Шмигаля і завершити це ліжко-пересування", — написав депутат.

Нагадаємо, 14 липня Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та провести його кардинальне оновлення. 

Незадовго президент заявив, що бачить Шмигаля на посаді міністра оборони України

Денис Шмигаль Верховна Рада звільнення кадрові зміни уряд
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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