Дениса Шмыгаля и его правительство уволили 16 июля

Заседание Кабинета министров. Фото: Кабмин

Верховная Рада во время заседания 16 июля уволила премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и его правительство. Новые назначения в Кабинете министров будут завтра.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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Железняк рассказал, что сегодня во время заседания Верховная Рада отправила правительство Шмыгаля в отставку. "За" проголосовал 261 народный избранник.

Результаты голосования за отставку Дениса Шмыгаля. Фото: t.me/yzheleznyak

"Сейчас все министры "и.о.", завтра должны назначить нового Шмыгаля и завершить это койко-передвижение", — написал депутат.

Напомним, 14 июля Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и провести его кардинальное обновление.

Незадолго президент заявил, что видит Шмыгаля на должности министра обороны Украины.