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Рада розглядає відставку Шмигаля

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 14:38
Денис Шмигаль — Рада розглядає відставку прем'єра
Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Верховна Рада під час засідання 16 липня почала розглядати відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Зараз він виступає в залі із промовою.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк

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Відставка Дениса Шмигаля

Железняк розповів, що розгляд та голосування за ухвалення законопроєктів закінчилось і до зали вже увійшов Денис Шмигаль разом з урядом. Верховна Рада почала розгляд його відставки та звільнення Кабміну.

За словами нардепа, зараз прем'єр виступає з промовою, але депутати в залі його майже не слухають. 

Зазначимо, за даними ЗМІ, Шмигаль може стати новим міністром оборони України. Наразі офіційно ухвалених рішень з цього приводу немає. 

Нагадаємо, 15 липня стало відомо, що Шмигаль подав заяву про відставку. Документ про бажання покинути пост він показав у соціальних мережах.

Днем раніше Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та провести його кардинальне оновлення. 

Водночас Ярослав Железняк розповів про головні зміни, які очікуються в уряді. Передбачається не лише звільнення, а й об'єднання деяких посад. 

Денис Шмигаль Верховна Рада голосування кадрові зміни відставка
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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