Денис Шмигаль — Рада розглядає відставку прем'єра

Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Верховна Рада під час засідання 16 липня почала розглядати відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Зараз він виступає в залі із промовою.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Відставка Дениса Шмигаля

Железняк розповів, що розгляд та голосування за ухвалення законопроєктів закінчилось і до зали вже увійшов Денис Шмигаль разом з урядом. Верховна Рада почала розгляд його відставки та звільнення Кабміну.

За словами нардепа, зараз прем'єр виступає з промовою, але депутати в залі його майже не слухають.

Зазначимо, за даними ЗМІ, Шмигаль може стати новим міністром оборони України. Наразі офіційно ухвалених рішень з цього приводу немає.

Нагадаємо, 15 липня стало відомо, що Шмигаль подав заяву про відставку. Документ про бажання покинути пост він показав у соціальних мережах.

Днем раніше Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та провести його кардинальне оновлення.

Водночас Ярослав Железняк розповів про головні зміни, які очікуються в уряді. Передбачається не лише звільнення, а й об'єднання деяких посад.