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Рада рассматривает отставку Шмыгаля

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 14:38
Денис Шмыгаль — Рада рассматривает отставку премьера
Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Верховная Рада во время заседания 16 июля начала рассматривать отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля. Сейчас он выступает в зале с речью.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Железняк рассказал, что рассмотрение и голосование за принятие законопроектов закончилось и в зал уже вошел Денис Шмыгаль вместе с правительством. Верховная Рада начала рассмотрение его отставки и увольнения Кабмина.

По словам нардепа, сейчас премьер выступает с речью, но депутаты в зале его почти не слушают.

Отметим, по данным СМИ, Шмыгаль может стать новым министром обороны Украины. Сейчас официально принятых решений по этому поводу нет.

Напомним, 15 июля стало известно, что Шмыгаль подал заявление об отставке. Документ о желании покинуть пост он показал в социальных сетях.

Днем ранее Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и провести его кардинальное обновление.

В то же время Ярослав Железняк рассказал о главных изменениях, которые ожидаются в правительстве. Предполагается не только увольнение, но и объединение некоторых должностей.

Денис Шмыгаль Верховная Рада голосование кадровые изменения отставка
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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