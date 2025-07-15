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Головна Новини дня Шмигаль подав заяву про відставку

Шмигаль подав заяву про відставку

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 15:35
Шмигаль подав заяву про відставку - фото
Денис Шмигаль. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

У вівторок, 15 липня 2025 року, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль офіційно подав заяву про відставку з посади голови уряду. Документ про бажання покинути пост він показав у соціальних мережах.

Про це він повідомив у Telegram.

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Пост Шмигаля. Фото: скриншот

Шмигаль подав у відставку

Шмигаль висловив щиру подяку захисникам та захисницям України, які тримають фронт і забезпечують безпеку держави.

Також він подякував Президенту Володимиру Зеленському за довіру та підтримку протягом свого перебування на посаді.

"Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави! Слава Україні!" — підкреслив прем’єр у своєму зверненні.

Шмигаль подав заяву про відставку - фото 2
Заява Шмигаля про звільнення. Фото: Денис Шмигаль

Нагадаємо, що 14 липня Володимир Зеленський висловив пропозицію Юлії Свириденко очолити уряд України та провести його кардинальне оновлення. Президент України розраховує найближчим часом отримати від нового Кабінету Міністрів програму дій, яка визначить подальший курс розвитку країни.

У той же час народний депутат Ярослав Железняк окреслив ключові трансформації, які готуються в складі українського уряду. Передбачається звільнення частини міністрів, а також можливе об’єднання окремих посад для підвищення ефективності роботи виконавчої влади.

Володимир Зеленський Денис Шмигаль Кабінет міністрів Україна кадрові зміни
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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