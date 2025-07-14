Кадрові зміни в уряді — хто очолить міністерства

Засідання Кабміну. Фото: facebook/KabminUA

Найближчим часом в українському уряді готуються масштабні кадрові зміни. Частину міністрів планують звільнити, а деякі посади навіть об'єднати.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram 14 липня.

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Железняк розповів, що міністр оборони Рустем Умєров найімовірніше стане послом України у США, а його місце займе чинний прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Водночас можливе об'єднання Міноборони з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

Крім того, нардеп додав, що готується звільнення міністра освіти, однак хто обійме його посаду наразі невідомо. Водночас відомо, що новим міністром економіки стане Олексій Соболєв.

Також розглядається варіант відставки очільника Міненерго Германа Галущенка. Якщо він піде з посади, то його місце займе Світлана Гринчук, яка зараз є міністеркою екології.

У Міністерстві соціальної політики також очікується зміна і новою очільницею відомства, швидше за все, стане Дарина Марчак — перша заступниця чинного міністра.

А у Міністерстві ветеранів ніяких перестановок не передбачається — нинішній міністр залишається на посаді.

Скриншот допису Ярослава Железняка

Нагадаємо, 14 липня Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу.

Напередодні, 13 липня, президент анонсував скорочення уряду. За його словами, це дасть змогу скоротити видатки на утримання державного апарату.