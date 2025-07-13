Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Відповіді на удари РФ та зміни в уряді — звернення Зеленського

Відповіді на удари РФ та зміни в уряді — звернення Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 21:31
Звернення Зеленського — що сказав президент
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський анонсував зміни в уряді та подальші відповіді ЗСУ на атаки РФ. Лідер зазначив, що Україна готує нові далекобійні удари по окупантах.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні у неділю, 13 липня.

Реклама
Читайте також:

Звернення Зеленського — що анонсував президент

"Коротко про цей день — день непростий. Зустріч із військовими та міністром оборони. І не тільки про фронт, але й про наші подальші дії. Українське виробництво, дипстрайки, наші відповіді на російські удари", — зазначив президент.

А також додав, що сьогодні також обговорювався візит генерала Келлога — на тижні будуть перемовини про подальшу підтримку.

Зеленський зазначив, що доручив Головкому Сирському та начальнику Генштабу Гнатову представити наявну в нас інформацію про російський потенціал і про наші перспективи.

За його словами, зараз готуються зустрічі спецпредставника Президента Трампа з керівниками Служби безпеки України, а також наших розвідок.

Доповідь голови СБУ та розмова зі Шмигалем

"Була сьогодні доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо захисту українських інтересів і наших відповідей російським убивцям. Кожне посягання на Україну має отримувати сильну та жорстку відповідь, і це буде", — наголосив Зеленський.

Також він розповів про розмову з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. За його словами, вже завтра, 14 липня, уряд представить нові соціальні рішення — виплати на підтримку українських мам.

"Також сьогодні ми обговорили з Денисом наші кроки — стратегічні кроки – для трансформації виконавчої влади. Зміни будуть. Зокрема, у сфері оборони, у всіх проєктах заради нашої стійкості — держави та суспільства", — поінформував президент.

Водночас він зауважив, що потрібен аудит кожної домовленості з нашими партнерами — що реально виконується. На його думку, треба також відчутно скоротити некритичні державні видатки й максимально — завдяки дерегуляції — направити суспільні сили заради економічного розвитку.

"Головне — більше нашого українського виробництва, зокрема виробництва зброї, більше нашої української сили, більше наших власних можливостей. І нові кадрові рішення у ключових посольствах. Наступний тиждень має спрацювати на позитивні зміни в інтересах України", — резюмував Зеленський.

Раніше ми інформували, що Зеленський анонсував нові соцвиплати й скорочення уряду.

Також ми повідомляли про нараду Зеленського з військовими та міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Володимир Зеленський кадрові зміни звернення війна в Україні ситуація на фронті
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації