Звернення Зеленського — що сказав президент

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський анонсував зміни в уряді та подальші відповіді ЗСУ на атаки РФ. Лідер зазначив, що Україна готує нові далекобійні удари по окупантах.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні у неділю, 13 липня.

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Звернення Зеленського — що анонсував президент

"Коротко про цей день — день непростий. Зустріч із військовими та міністром оборони. І не тільки про фронт, але й про наші подальші дії. Українське виробництво, дипстрайки, наші відповіді на російські удари", — зазначив президент.

А також додав, що сьогодні також обговорювався візит генерала Келлога — на тижні будуть перемовини про подальшу підтримку.

Зеленський зазначив, що доручив Головкому Сирському та начальнику Генштабу Гнатову представити наявну в нас інформацію про російський потенціал і про наші перспективи.

За його словами, зараз готуються зустрічі спецпредставника Президента Трампа з керівниками Служби безпеки України, а також наших розвідок.

Доповідь голови СБУ та розмова зі Шмигалем

"Була сьогодні доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо захисту українських інтересів і наших відповідей російським убивцям. Кожне посягання на Україну має отримувати сильну та жорстку відповідь, і це буде", — наголосив Зеленський.

Також він розповів про розмову з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. За його словами, вже завтра, 14 липня, уряд представить нові соціальні рішення — виплати на підтримку українських мам.

"Також сьогодні ми обговорили з Денисом наші кроки — стратегічні кроки – для трансформації виконавчої влади. Зміни будуть. Зокрема, у сфері оборони, у всіх проєктах заради нашої стійкості — держави та суспільства", — поінформував президент.

Водночас він зауважив, що потрібен аудит кожної домовленості з нашими партнерами — що реально виконується. На його думку, треба також відчутно скоротити некритичні державні видатки й максимально — завдяки дерегуляції — направити суспільні сили заради економічного розвитку.

"Головне — більше нашого українського виробництва, зокрема виробництва зброї, більше нашої української сили, більше наших власних можливостей. І нові кадрові рішення у ключових посольствах. Наступний тиждень має спрацювати на позитивні зміни в інтересах України", — резюмував Зеленський.

Раніше ми інформували, що Зеленський анонсував нові соцвиплати й скорочення уряду.

Також ми повідомляли про нараду Зеленського з військовими та міністром оборони України Рустемом Умєровим.