Обращение Зеленского - что сказал президент - что сказал президент

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменения в правительстве и дальнейшие ответы ВСУ на атаки РФ. Лидер отметил, что Украина готовит новые дальнобойные удары по оккупантам.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении в воскресенье, 13 июля.

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"Коротко об этом дне — день непростой. Встреча с военными и министром обороны. И не только о фронте, но и о наших дальнейших действиях. Украинское производство, дипстрайки, наши ответы на российские удары", — отметил президент.

А также добавил, что сегодня также обсуждался визит генерала Келлога — на неделе будут переговоры о дальнейшей поддержке.

Зеленский отметил, что поручил Главкому Сырскому и начальнику Генштаба Гнатову представить имеющуюся у нас информацию о российском потенциале и о наших перспективах.

По его словам, сейчас готовятся встречи спецпредставителя Президента Трампа с руководителями Службы безопасности Украины, а также наших разведок.

Доклад главы СБУ и разговор со Шмыгалем

"Был сегодня доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по защите украинских интересов и наших ответов российским убийцам. Каждое посягательство на Украину должно получать сильный и жесткий ответ, и это будет", — подчеркнул Зеленский.

Также он рассказал о разговоре с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. По его словам, уже завтра, 14 июля, правительство представит новые социальные решения — выплаты в поддержку украинских мам.

"Также сегодня мы обсудили с Денисом наши шаги — стратегические шаги — для трансформации исполнительной власти. Изменения будут. В частности, в сфере обороны, во всех проектах ради нашей устойчивости — государства и общества", — проинформировал президент.

В то же время он отметил, что нужен аудит каждой договоренности с нашими партнерами — что реально выполняется. По его мнению, надо также ощутимо сократить некритические государственные расходы и максимально — благодаря дерегуляции — направить общественные силы ради экономического развития.

"Главное — больше нашего украинского производства, в том числе производства оружия, больше нашей украинской силы, больше наших собственных возможностей. И новые кадровые решения в ключевых посольствах. Следующая неделя должна сработать на позитивные изменения в интересах Украины", — резюмировал Зеленский.

Ранее мы информировали, что Зеленский анонсировал новые соцвыплаты и сокращение правительства.

Также мы сообщали о совещании Зеленского с военными и министром обороны Украины Рустемом Умеровым.