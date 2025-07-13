Зеленський провів нараду з військовими — деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У неділю, 13 липня, Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовими та міністром оборони України Рустемом Умєровим. Учасники наради, зокрема, обговорили ситуацію на ключових напрямках оборони.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Президент України Володимир Зеленський під час наради з військовими. Фото: Зеленський/Telegram

Нарада Зеленського з військовими — про що говорили

Під час наради її учасники обговорили ситуацію на ключових напрямках оборони. Зокрема, це Покровський напрямок, також Новопавлівський, Запорізька область, Харківщина, прикордонні райони Сумщини.

"Ми бачимо наміри та спроби розвитку наступальних дій ворога, і важливо, що кожна така спроба захлинається завдяки стійкості наших підрозділів та активній обороні", — зазначив президент.

Водночас він додав, що російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо. Зеленський наголосив, що українські захисники будуть і надалі знищувати окупантів й робити все для перенесення війни на територію Росії.

Президент України Володимир Зеленський під час наради з військовими. Фото: Зеленський/Telegram

"Готуємо нові наші далекобійні удари. Також будемо відповідати незмінно жорстко і на кожен російський удар по українцях. Зокрема, Головком доповів про цілком справедливе знищення російських убивць, які забрали життя однорічного хлопчика на Херсонщині", — повідомив глава держави.

Також він поінформував, що під час наради окремо обговорили підготовку до візиту в Україну генерала Келлога і роботу з нашими партнерами щодо постачання зброї та масштабування спільного виробництва необхідних оборонних засобів.

За даними Зеленського, наразі близько 40 % зброї для нашого захисту виробляється в Україні.

"Наше завдання — відчутно збільшити цей показник, а отже — оборонну самостійність нашої держави. В цьому контексті будуть реалізовані необхідні зміни, зокрема регуляторні, фінансові та кадрові", — підсумував лідер України.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський підбив підсумки атак РФ за тиждень.

А у суботу, 12 липня, президент України провів нараду з міністром оборони України Рустемом Умєровим.