Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Готовим новые дальнобойные удары — Зеленский провел совещание

Готовим новые дальнобойные удары — Зеленский провел совещание

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 20:47
Зеленский провел совещание с военными - детали
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В воскресенье, 13 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военными и министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Участники совещания, в частности, обсудили ситуацию на ключевых направлениях обороны.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Зеленський
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с военными. Фото: Зеленский/Telegram

Совещание Зеленского с военными — о чем говорили

Во время совещания, его участники обсудили ситуацию на ключевых направлениях обороны. В частности, это Покровское направление, также Новопавловское, Запорожская область, Харьковщина, приграничные районы Сумщины.

"Мы видим намерения и попытки развития наступательных действий врага, и важно, что каждая такая попытка захлебывается благодаря стойкости наших подразделений и активной обороне", — отметил президент.

В то же время он добавил, что российская армия значительно отстала от ожиданий ее командования на это лето. Зеленский подчеркнул, что украинские защитники будут и в дальнейшем уничтожать оккупантов и делать все для переноса войны на территорию России.

Зеленський
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с военными. Фото: Зеленский/Telegram

"Готовим новые наши дальнобойные удары. Также будем отвечать неизменно жестко и на каждый российский удар по украинцам. В частности, Головком доложил о вполне справедливом уничтожении российских убийц, которые унесли жизнь годовалого мальчика на Херсонщине", — сообщил глава государства.

Также он проинформировал, что во время совещания отдельно обсудили подготовку к визиту в Украину генерала Келлога и работу с нашими партнерами по поставкам оружия и масштабированию совместного производства необходимых оборонных средств.

По данным Зеленского, сейчас около 40% оружия для нашей защиты производится в Украине.

"Наша задача — ощутимо увеличить этот показатель, а значит — оборонную самостоятельность нашего государства. В этом контексте будут реализованы необходимые изменения, в частности регуляторные, финансовые и кадровые", — подытожил лидер Украины.

Напомним, что недавно Зеленский подвел итоги атак РФ за неделю.

А в субботу, 12 июля, президент Украины провел совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Владимир Зеленский ВСУ война в Украине ситуация на фронте украинские военные
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации