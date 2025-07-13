Зеленский провел совещание с военными - детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В воскресенье, 13 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военными и министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Участники совещания, в частности, обсудили ситуацию на ключевых направлениях обороны.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с военными. Фото: Зеленский/Telegram

Совещание Зеленского с военными — о чем говорили

Во время совещания, его участники обсудили ситуацию на ключевых направлениях обороны. В частности, это Покровское направление, также Новопавловское, Запорожская область, Харьковщина, приграничные районы Сумщины.

"Мы видим намерения и попытки развития наступательных действий врага, и важно, что каждая такая попытка захлебывается благодаря стойкости наших подразделений и активной обороне", — отметил президент.

В то же время он добавил, что российская армия значительно отстала от ожиданий ее командования на это лето. Зеленский подчеркнул, что украинские защитники будут и в дальнейшем уничтожать оккупантов и делать все для переноса войны на территорию России.

Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с военными. Фото: Зеленский/Telegram

"Готовим новые наши дальнобойные удары. Также будем отвечать неизменно жестко и на каждый российский удар по украинцам. В частности, Головком доложил о вполне справедливом уничтожении российских убийц, которые унесли жизнь годовалого мальчика на Херсонщине", — сообщил глава государства.

Также он проинформировал, что во время совещания отдельно обсудили подготовку к визиту в Украину генерала Келлога и работу с нашими партнерами по поставкам оружия и масштабированию совместного производства необходимых оборонных средств.

По данным Зеленского, сейчас около 40% оружия для нашей защиты производится в Украине.

"Наша задача — ощутимо увеличить этот показатель, а значит — оборонную самостоятельность нашего государства. В этом контексте будут реализованы необходимые изменения, в частности регуляторные, финансовые и кадровые", — подытожил лидер Украины.

Напомним, что недавно Зеленский подвел итоги атак РФ за неделю.

А в субботу, 12 июля, президент Украины провел совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.