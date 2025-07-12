Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський після наради з Умєровим пообіцяв зміни в обороні

Зеленський після наради з Умєровим пообіцяв зміни в обороні

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 20:51
Зеленський провів нараду з Умєровим — про що говорили
Президент України Володимир Зеленський та глава Міноборони Рустем Умєров. Фото: Зеленський/Telegram

У суботу, 12 липня, Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Під час зустрічі сторони, зокрема, обговорили виробництво безпілотників.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Зеленський
Зеленський та Умєров під час наради. Фото: Зеленський/Telegram

Зеленський провів нараду з Умєровим — які рішення

Під час наради лідер України та очільник Міноборони обговорили контрактування та виробництво безпілотників.

Глава держави доручив контрактувати всі доступні обсяги пріоритетних типів дронів. Він зазначив, що окремо триває робота з європейськими партнерами щодо фінансування.

Зеленський
Зеленський та Умєров під час наради. Фото: Зеленський/Telegram

"Цього року маємо вийти на значно більші показники виробництва та постачання дронів у війська, ніж було заплановано. Також готуємо нестандартні кроки для підтримки нашого захисту — розширюємо географію такої підтримки", — зазначив Зеленський.

Також він додав, що під час наради обговорив з Умєровим зміни в державних інституціях. На думку президента, Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами та водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави.

"Відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом", — резюмував президент.

Зеленський
Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський підбив підсумки конференції з відновлення України, яка 10-11 липня відбулася в Римі.

Також глава держави відреагував на масований обстріл України 12 липня.

Володимир Зеленський Міноборони безпілотники війна в Україні Рустем Умєров
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації