Зеленський провів нараду з Умєровим — про що говорили

Президент України Володимир Зеленський та глава Міноборони Рустем Умєров. Фото: Зеленський/Telegram

У суботу, 12 липня, Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Під час зустрічі сторони, зокрема, обговорили виробництво безпілотників.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Telegram.

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Зеленський та Умєров під час наради. Фото: Зеленський/Telegram

Зеленський провів нараду з Умєровим — які рішення

Під час наради лідер України та очільник Міноборони обговорили контрактування та виробництво безпілотників.

Глава держави доручив контрактувати всі доступні обсяги пріоритетних типів дронів. Він зазначив, що окремо триває робота з європейськими партнерами щодо фінансування.

Зеленський та Умєров під час наради. Фото: Зеленський/Telegram

"Цього року маємо вийти на значно більші показники виробництва та постачання дронів у війська, ніж було заплановано. Також готуємо нестандартні кроки для підтримки нашого захисту — розширюємо географію такої підтримки", — зазначив Зеленський.

Також він додав, що під час наради обговорив з Умєровим зміни в державних інституціях. На думку президента, Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами та водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави.

"Відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом", — резюмував президент.

Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський підбив підсумки конференції з відновлення України, яка 10-11 липня відбулася в Римі.

Також глава держави відреагував на масований обстріл України 12 липня.