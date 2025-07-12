Конференція з відновлення України - Зеленський назвав результати

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки конференції з відновлення України, яка 10-11 липня пройшла в Римі. Він подякував країнам за участь, а також розповів про результати.

Про це Зеленський написав у Telegram.

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Результати конференції з відновлення

"Посилення ППО, додаткові інвестиції у виробництво всіх типів дронів, передусім дронів-перехоплювачів, і ще більше тиску на Росію", — зазначив президент.

За словами Зеленського, конференція стала також і майданчиком для захисту нашої держави, зміцнення Сил оборони України та розвитку виробництва зброї. Він схарактеризував захід як такий, що мав високий рівень представництва й високий рівень підтримки України.

"Дякуємо всім, хто допомагає захищати життя та наближати справедливий і тривалий мир", — додав український лідер.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, в Італії на конференції з відновлення були понад 6000 учасників із 70 країн світу та представники 43 міжнародних організацій.

За словами голови Мінцифри Михайла Федорова, проти російських дронових атак уже працюють українські дрони-перехоплювачі.