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Зеленський підбив підсумки конференції з відновлення України

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Дата публікації: 12 липня 2025 17:24
Конференція з відновлення України - Зеленський назвав результати
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки конференції з відновлення України, яка 10-11 липня пройшла в Римі. Він подякував країнам за участь, а також розповів про результати.

Про це Зеленський написав у Telegram.

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"Посилення ППО, додаткові інвестиції у виробництво всіх типів дронів, передусім дронів-перехоплювачів, і ще більше тиску на Росію", — зазначив президент.

За словами Зеленського, конференція стала також і майданчиком для захисту нашої держави, зміцнення Сил оборони України та розвитку виробництва зброї. Він схарактеризував захід як такий, що мав високий рівень представництва й високий рівень підтримки України. 

"Дякуємо всім, хто допомагає захищати життя та наближати справедливий і тривалий мир", — додав український лідер.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, в Італії на конференції з відновлення були понад 6000 учасників із 70 країн світу та представники 43 міжнародних організацій.

За словами голови Мінцифри Михайла Федорова, проти російських дронових атак уже працюють українські дрони-перехоплювачі.

Володимир Зеленський обстріли дрони відновлення війна в Україні конференція з відбудови України в Римі
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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