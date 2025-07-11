Що відомо про підсумки конференції у Римі - деталі

Конференція з відновлення України у Римі. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У Римі завершився останній день Міжнародної конференції з відновлення України. Основна увага на заході була прикута до масштабів руйнувань в українських містах та потреб у фінансуванні.

Про це повідомила журналістка Галина Остаповець в ефірі День.LIVE.

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Зокрема, мери Харкова й Одеси представили вражаючі цифри: у Харкові зруйновано або пошкоджено 12 тисяч будівель, з них 8,5 тисяч — житлові. Для відновлення міста необхідно щонайменше 10 мільярдів євро.

В Одесі ж мова йде про сотні пошкоджених пам’яток архітектури та тисячі зруйнованих квартир — і ця статистика постійно змінюється через нові обстріли.

Паралельно на конференції прозвучали й сигнали про посилення оборонних технологій. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підтвердив, що українські дрони-перехоплювачі вже працюють на захисті неба, однак для масштабного впровадження новітніх технологій необхідна додаткова підтримка з боку Європи та США.

Також стало відомо про майбутній візит до України спеціального представника Дональда Трампа Кіта Келлога, який має прибути вже 14 липня. За словами журналістки Галини Остаповець, його приїзд може співпасти з черговими масованими атаками з боку Росії.

Нагадаємо, 10 липня в рамках Конференції з питань відновлення України відбулась зустріч "Коаліції охочих". Це перше засідання коаліції з моменту її створення в лютому 2025 року, у якому взяли участь представники США.

Крім того, Кіт Келлог зробив заяву щодо війни в Україні.