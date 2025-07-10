Кіт Келлог заявив, що війну в Україні потрібно припинити

Кіт Келлог. Фото: Yves Herman/Reuters

Убивствам в Україні потрібно покласти край. Припинення вогню зараз можливе.

Про це 9 липня написав у соцмережі Х спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог.

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It's an honor to be here in Rome representing President Trump @POTUS. The Conference is focused on the future.



As he has repeatedly said, the killing needs to stop. A cease fire now is doable.



We continue to help Ukraine defend its people and prevent loss of innocent life.… https://t.co/9biyFqlIEN — Keith Kellogg (@generalkellogg) July 9, 2025

Думка Келлога щодо війни в Україні

Спецпредставник США зазначив, що представляти Трампа на конференції в Римі є для нього честю. Також він додав, що в ніч проти 9 липня росіяни випустили по Україні рекордну кількість цілей.

"Ми продовжуємо допомагати Україні захищати свій народ і запобігати втратам невинних життів. Минулої ночі Україна зазнала понад 740 атак безпілотників і ракет. Це історично найвища кількість в історії. Війна має припинитися", — наголосив Келлог.

Нагадаємо, 9 липня Кіт Келлог у Римі зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським. Від України також були присутні міністр закордонних справ Андрій Сибіга, очільник Міноборони Рустем Умєров, керівник ОПУ Андрій Єрмак і його заступник Павло Паліса.

Також ми повідомляли, які питання Кіт Келлог і Володимир Зеленський обговорили 9 липня під час зустрічі в Римі. Йшлося про нову військову допомогу та посилення санкцій проти РФ.