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Війна в Україні має припинитися — заява Келлога

Ua en ru
Дата публікації: 10 липня 2025 08:02
Кіт Келлог заявив, що війну в Україні потрібно припинити
Кіт Келлог. Фото: Yves Herman/Reuters

Убивствам в Україні потрібно покласти край. Припинення вогню зараз можливе.

Про це 9 липня написав у соцмережі Х спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог.

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Спецпредставник США зазначив, що представляти Трампа на конференції в Римі є для нього честю. Також він додав, що в ніч проти 9 липня росіяни випустили по Україні рекордну кількість цілей.

"Ми продовжуємо допомагати Україні захищати свій народ і запобігати втратам невинних життів. Минулої ночі Україна зазнала понад 740 атак безпілотників і ракет. Це історично найвища кількість в історії. Війна має припинитися", — наголосив Келлог.

Нагадаємо, 9 липня Кіт Келлог у Римі зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським. Від України також були присутні міністр закордонних справ Андрій Сибіга, очільник Міноборони Рустем Умєров, керівник ОПУ Андрій Єрмак і його заступник Павло Паліса.

Також ми повідомляли, які питання Кіт Келлог і Володимир Зеленський обговорили 9 липня під час зустрічі в Римі. Йшлося про нову військову допомогу та посилення санкцій проти РФ.

Володимир Зеленський США війна в Україні зустріч Кіт Келлог
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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