Зеленський та Келлог розпочали зустріч 9 липня - що відомо

Зустріч Зеленського та Келлога. Фото: Новини.LIVE

У середу, 9 липня, у Римі розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом. Вони обговорять питання військової допомоги Україні.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Зустріч Зеленського та Келлога

Зустріч відбулася в рамках візиту Володимира Зеленського до італійської столиці, де головною подією 10-11 червня буде Конференція з питань відновлення України, яку цьогоріч організовує уряд Італії.

На зустрічі також були присутні міністр закордонних справ Андрій Сибіга, очільник Міноборони Рустем Умєров, керівник ОПУ Андрій Єрмак, а також його заступник Павло Паліса.

Спецпредставник президента США є частиною американської делегації, яка візьме участь у Міжнародній конференції з відновлення України, що проходитиме 10–11 липня в Римі.

Переговори між представниками України та США відбуваються на тлі заяви глави Білого дому про надання Києву додаткового озброєння для посилення захисту від російських атак.

Нагадаємо, що сьогодні ж, 9 липня, Володимир Зеленський прибув до столиці Італії з офіційним візитом.

Також ми повідомляли, що український лідер зустрівся з Папою Римським у Ватикані.