Зеленський прибув до Риму перед конференцією з відновлення України

Президент України Володимир Зеленський виходить з літака разом з дружиною. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 9 липня, прибув до столиці Італії з офіційним візитом. Стало відомо, з ким може зустрітися глава нашої держави.

Про це повідомили джерела видання Новини.LIVE.

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У рамках візиту Володимир Зеленський планує провести зустріч із президентом Італії Серджо Маттареллою. Основна частина візиту буде пов'язана з Конференцією з відновлення України, яка стартує у середу, 10 липня, в Римі. Захід проходитиме під головуванням прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні.

Очікується, що під час конференції обговорюватимуться питання економічної підтримки, інвестицій, відбудови інфраструктури та розвитку партнерства між українським та італійським бізнесом. Також планується участь європейських лідерів, представників міжнародних фінансових організацій та великих компаній.

Окрім того, ймовірно, Володимир Зеленський зустрінеться із Папою Римським Левом XIV.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на масовані удари Росії по Україні в ніч проти 9 липня.

Тим часом в Генеральному консульстві України в Неаполі прокоментували нещасний випадок з українкою — дівчину, яка зникла від 4 липня, знайшли мертвою.