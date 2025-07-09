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Головна Новини дня Самогубство українки в Італії — що кажуть в МЗС

Самогубство українки в Італії — що кажуть в МЗС

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 10:27
Марія Бугайова — що кажуть в МЗС про самогубство українки в Італії
Поліція в Італії. Фото: Polizia di Stato / X

В італійському Неаполі 8 липня знайшли мертвою громадянку України. Наразі триває процес ідентифікації.

Про це заявили в Генеральному консульстві України в Неаполі представникам ЗМІ.

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За повідомленням Генерального консульства України, в Неаполі 8 липня знайшли мертвою 18-річну українку, яка зникла 4 липня в місті Каровіньо. Наразі триває ідентифікація особи. За попередніми даними, причина смерті — самогубство. 

"Установою направлено запит до Комуни та Управління Поліції Каровіньо для отримання більш детальної інформації. Консульською посадовою особу встановлено контакт з матір’ю загиблої. Справа перебуває на контролі ГКУ в Неаполі", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українську студентку знайшли повішеною в Італії. Причина може бути у відсутності роботи. 

Також ми писали, що в Житомирі чоловік розстріляв колишню дружину в машині й покінчив життя самогубством. 

Італія смерть українці МЗС самогубство
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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