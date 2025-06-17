Стрілянина у Житомирі 17 червня — чоловік вбив дружину і наклав на себе руки в центрі міста

Слідчі дії. Фото: Суспільне

У вівторок, 17 червня, в Житомирі на вулиці Святослава Ріхтера сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє людей. Інцидент стався поблизу місцевого кафе близько 16:00.

Про це повідомляє Суспільне.

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За попередніми даними поліції, 63-річний житель Житомирського району підійшов до автомобіля Peugeot, у якому перебувала його 36-річна колишня дружина, та кілька разів вистрілив у неї. Після цього чоловік здійснив постріл у себе. Обоє загинули на місці.

Очевидці повідомили про щонайменше чотири постріли. За їх словами, нападник під’їхав на чорному автомобілі, розбив скло машини жінки, зробив кілька пострілів, а потім застрелився.

"Я була в магазині, почула постріли — 4 постріли було. Я вийшла, і мені очевидці розповіли, що під'їхало і зупинилося чорне авто. Чоловік з цього авто, не знаю у який спосіб — пострілом чи ні, — але розбив скло автівки. Я так зрозуміла, що він двічі в жінку вистрілив, потім раз — в повітря, після чого вистрілив собі впритул в голову. З того, що я почула від людей, це подружжя — чоловік і дружина. Швидка і поліція приїхали одразу", — розповіла одна з перехожих.

Автомобілі загиблих. Фото: Суспільне

На місці події працює слідчо-оперативна група. Рух вулицею Святослава Ріхтера перекрито — працює спецтехніка, поліція та слідчі.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Триває розслідування.

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