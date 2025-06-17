Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноМедцентрПолітикаЛьвівLifeДімКіноМодаРецептиТуризмСвятаПсихологіяАрмія

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Новини дня arrow У центрі Житомира сталася стрілянина, є загиблі — фото arrow

У центрі Житомира сталася стрілянина, є загиблі — фото

17 червня 2025 19:05
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Стрілянина у Житомирі 17 червня — чоловік вбив дружину і наклав на себе руки в центрі міста
Слідчі дії. Фото: Суспільне
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У вівторок, 17 червня, в Житомирі на вулиці Святослава Ріхтера сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє людей. Інцидент стався поблизу місцевого кафе близько 16:00.

Про це повідомляє Суспільне.

Реклама
Читайте також:

Стрілянина у Житомирі

За попередніми даними поліції, 63-річний житель Житомирського району підійшов до автомобіля Peugeot, у якому перебувала його 36-річна колишня дружина, та кілька разів вистрілив у неї. Після цього чоловік здійснив постріл у себе. Обоє загинули на місці.

Очевидці повідомили про щонайменше чотири постріли. За їх словами, нападник під’їхав на чорному автомобілі, розбив скло машини жінки, зробив кілька пострілів, а потім застрелився.

"Я була в магазині, почула постріли — 4 постріли було. Я вийшла, і мені очевидці розповіли, що під'їхало і зупинилося чорне авто. Чоловік з цього авто, не знаю у який спосіб — пострілом чи ні, — але розбив скло автівки. Я так зрозуміла, що він двічі в жінку вистрілив, потім раз — в повітря, після чого вистрілив собі впритул в голову. З того, що я почула від людей, це подружжя — чоловік і дружина. Швидка і поліція приїхали одразу", — розповіла одна з перехожих.

Стрілянина у Житомирі
Автомобілі загиблих. Фото: Суспільне

На місці події працює слідчо-оперативна група. Рух вулицею Святослава Ріхтера перекрито — працює спецтехніка, поліція та слідчі.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Триває розслідування.

Раніше у Львові школяр стріляв у навчальному закладі з пневматичної зброї.

Також ми писали, що у Харкові сталася стрілянина в житловому районі міста.

стрілянина поліція Житомир самогубство злочин розстріл
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації